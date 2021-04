"Error o franca vileza dejar a médicos privados sin vacuna", dice Calderón

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera de este viernes que los médicos privados deben esperar hasta que les toque la vacuna contra Covid-19, el exmandatario Felipe Calderón señaló que "es un grave error" dejar sin vacuna a este sector.

A través de redes sociales, Felipe Calderón expresó que "más allá de donde trabajen", los médicos atienden pacientes, tienen que auscultarlos, revisarle los ojos, boca, oídos y tomarles el pulso.

"Están en riesgo de contagio. Y es no solo por ellos, sino por todos cerrar vías de contagio. Error o franca vileza", escribió Calderón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes en Palacio Nacional a los médicos particulares y dentistas que esperen "hasta que nos toque a todos", para recibir la vacuna contra Covid-19.

"Entiendo la demanda de los médicos del sector privado, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que nos va a ayudar a todos", expresó.

El Presidencia señaló que no hay preferencia a nadie, "ni al Presidente que le dio Covid y que pudo vacunarse bajo cualquier pretexto".

-"Presidente, entonces ¿está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico-privado?", se le preguntó.

-"No, no, porque si te digo `está descartado´ ese va a ser el titular del Reforma de mañana", contestó.

-"Pero entonces van a tener que esperar?", se le cuestionó.

-"Que nos esperen hasta que nos toque a todos", respondió el Presidente.

-"Entonces ¿está descartado?", se le preguntó.

-"No, es tu interpretación, pónganlo así, yo explico que va poco a poco", comentó López Obrador.

Esta mañana, doctores particulares y dentistas se manifiestan en el Zócalo para exigir que sean vacunados contra el coronavirus, pues ellos también son primera línea en la lucha contra el Covid-19, que libran desde hace un año.