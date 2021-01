"Es mercantilismo si monetizo mis redes sociales", considera AMLO

Al ser cuestionado si monetizaría sus redes sociales para destinar las ganancias a programas sociales y proyectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que "es mercantilismo".

"No me gusta eso, porque es mercantilismo. Yo soy funcionario público, servidor público, tengo la obligación de informar al pueblo, y el pueblo tiene derecho a la información.

"Aun cuando el dinero se utilizara para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias, para cualquier bien necesario, no deja de ser un acto mercantil, de comercio, no soy partidario de eso", expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este jueves.

El Presidente dijo estar enterado del dinero que obtendría si se comercializan sus redes sociales y agregó que "legalmente no podría hacerlo".

"Moralmente lo considero indebido. Creo que legalmente tampoco podría hacerlo, tendría que hacer un trámite", dijo y apuntó que los reporteros también tendrían que participar.

"Yo represento a la Presidencia de la República, estoy aquí por mandato del pueblo, no es una cuestión personal, no es Andrés Manuel, es el representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República", refirió.

Asimismo, celebró que por redes como Twitter y Facebook, la gente se entera.