Es momento para que se presente recursos contra Plan B, advierte Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el Plan B de la reforma electoral y defender la democracia, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En la presentación del libro "La Democracia no se toca", que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama, el presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables "de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia".

"Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales.

"La ley es la ley -no juguemos a que no me vengan con eso-. Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los argumentos y elementos que creamos convenientes, para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución", recalcó.

Acompañado de Ciro Murayama; del expresidente del IFE, José Woldenberg; de la expresidenta del IFAI, Jaqueline Peschard; y de la periodista Carmen Aristegui, el consejero presidente del INE se refirió a la supuesta petición que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo al Senado para "destazar" al INE, Lorenzo Córdova señaló: "No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito".

Resaltó que si una fuerza política se ha beneficiado más en los últimos nueve años con el actual sistema electoral, "es el partido que nos gobierna".

"La gran paradoja es por qué dinamita desde el Poder las condiciones que le permitieron el acceso", se preguntó.

Señaló que no quiere imaginar que sea una vocación autoritaria de "aquí no nos mueven", pero dejo claro que se abre la puerta para que las elecciones sean un problema como a finales de los 80.

"O hay una paradoja alucinante o a lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder, cosa que ya habíamos exorcizado", alertó.