"Es para psiquiatras": Diego Fernández de Cevallos a AMLO sobre sección de "fake news"

Luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en su mañanera la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", Diego Fernández de Cevallos señaló que esto "ya es para psiquiatras".

"El Jefe Diego" refirió a través de redes sociales que la nueva sección en la mañanera del presidente López Obrador está "por encima de su cinismo".

"Estoy seguro que la gente la llamará: El burro hablando de orejas", escribió el excandidato presidencial.

--AMLO presenta "Quién es quién en las mentiras de la semana"

Al asegurar que en los últimos tiempos "la mentira ha sido una constante en los medios de comunicación", el presidente López Obrador presentó la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", un informe de supuestas noticias que, a consideración del gobierno federal, es información falsa por parte de medios de comunicación convencionales y en redes sociales.

En su conferencia mañanera de ayer, López Obrador afirmó que hasta antes de su sexenio no había derecho de réplica, pero que bajo su administración se garantiza la información y no hay censura, sino libertades plenas.

"Vamos a iniciar hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información, convencionales y también en las redes para que se vaya contando con información con elementos y tengamos cada vez una ciudadana, muy consciente, no susceptible a la manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos ha seguido, la verdad, nada de mentir, que haya periodismo ética en el periodismo, en el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético y que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede mentir impunemente", dijo el Presidente.

"En los últimos tiempos, en el periodo de la policía neoliberal, la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica, ahora si hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas, y esto es muy bueno para consolidar la democracia", agregó.

El Presidente manifestó que "nadie se tiene que sentir ofendido", pues afirmó que por encima del interés personal, "por legítimo que sea, siempre debe de estar el interés general, el interés colectivo y vamos a iniciar este proceso".