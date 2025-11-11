logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Escoltas de Manzo serán llamados a declarar nuevamente

García Harfuch anuncia que los escoltas de Manzo deberán declarar de nuevo en investigación

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 01:08 p.m.
A
Escoltas de Manzo serán llamados a declarar nuevamente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los policías municipales del primer círculo de protección del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, -quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre- están libres, "pero localizados", y que serán llamados a volver a declarar.

Esto, luego que ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se investiga por qué los escoltas del presidente municipal abatieron al homicida cuando lo sometían.

Este martes, en Palacio Nacional, Omar García Harfuch detalló que los peritajes continúan para analizar el arma que mata al agresor, y se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

"¿Cuál sería el nivel de responsables de los escoltas de Carlos Manzo, luego que el gobernador informó que uno de ellos fue quien mató al joven que mató a Carlos Manzo?", se le preguntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. Esta declaración que usted dice la hizo uno de los escoltas que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor, se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

"Entonces las investigaciones continúan, están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar", contestó.

"¿Están detenidos?", se le insistió.

"No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llama", respondió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escoltas de Manzo serán llamados a declarar nuevamente
Escoltas de Manzo serán llamados a declarar nuevamente

Escoltas de Manzo serán llamados a declarar nuevamente

SLP

El Universal

García Harfuch anuncia que los escoltas de Manzo deberán declarar de nuevo en investigación

Claudia Sheinbaum confirma casos de SCJN sobre Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum confirma casos de SCJN sobre Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum confirma casos de SCJN sobre Salinas Pliego

SLP

El Universal

Los casos de adeudos millonarios de Salinas Pliego en la mira de la SCJN.

Mata a su hijo a machetazos durante su cumpleaños en Hidalgo
Mata a su hijo a machetazos durante su cumpleaños en Hidalgo

Mata a su hijo a machetazos durante su cumpleaños en Hidalgo

SLP

El Universal

La comunidad de Ixcatlán en shock por el trágico suceso

Extorsión en penales: 56% de líneas denunciadas concentradas
Extorsión en penales: 56% de líneas denunciadas concentradas

Extorsión en penales: 56% de líneas denunciadas concentradas

SLP

El Universal

12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión, según la SSPC.