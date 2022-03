Escuelas de tiempo completo seguirán en Chiapas: AMLO

TAPACHULA, Chis., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el programa de Escuelas de Tiempo Completo seguirá en Chiapas, pero ahora los recursos se entregarán de manera directa a la sociedad de padres de familia para verificar que los maestros trabajen de tiempo completo.

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la 36 Zona Militar, de Tapachula, Chiapas, el Ejecutivo dijo que en la entidad hay más de 16 mil escuelas, de las cuales unas 11 mil la están atendiendo por medio del programa la Escuela es Nuestra.

"El programa de escuelas tiempo completo son mil 800, se van a seguir atendiendo, pero con este método, van a ser las sociedades de los padres de familia a quienes se les van a entregar estos presupuestos".

Recordó que el programa de Escuelas de Tiempo Completo no es universal por ello su gobierno lleva a cabo un evaluación para que sea real, que verdaderamente sean escuelas de tiempo completo y se den los alimentos, que no cobren maestros que no trabajan de tiempo completo.

El Presidente acusó que esos programas era creados para beneficiar a organizaciones sociales, campesina, de la llamada sociedad civil, organizaciones no gubernamentales.

"Muchos de los que tiene que ver con el movimiento migrante son financiados por organizaciones internacionales, y forman parte de grupos de la llamada sociedad civil y hay mucha intermediación".

Recordó que en los sexenios pasados la entonces Secretaría de Desarrollo Social le entregaba a Antorcha Campesina 10 mil millones de pesos al año, por lo que ahora su gobierno no quiere esa triangulación de recursos.