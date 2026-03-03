Especial | La Mansión Dorada de Maru Campos: arte, mármol, oro...

Un candil con 400 hojas de oro ilumina el baño de visitas de la Mansión Dorada de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Su tapiz floral con ramas que trepan los muros y el lavabo con motivos vegetales de Art Nouveau, así como cubierta de cuarcita Taj Mahal traen al espacio íntimo la naturaleza del paisajismo en el acceso principal de la residencia, dominado por árboles nativos de vivero que fueron trasplantados con grúa por su gran peso y altura.

De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, la casa ubicada en el desarrollo residencial Bosques de San Francisco, que colinda con la Sierra El Mogote al poniente de la ciudad de Chihuahua, abarca dos lotes de mil 200 metros cuadrados. Ambos lotes están valuados en 26 millones de pesos al considerar que la propiedad de la Gobernadora tiene alberca con jardín, terraza y vista a una laguna del perimetral club de golf San Francisco Country Club. A esto se suma el terreno aledaño, que está en construcción, de 600 metros cuadrados con un valor de cinco millones 700 mil pesos.

Fotos: Tomadas de SinEmbargo.mx

La Gobernadora Campos Galván recibió el inmueble y accesorios por legado de su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, días después de su fallecimiento el 5 de octubre de 2025, de acuerdo con la sucesión testamentaria.

Para entonces ya contaba con el diseño de interiores personalizado con piedras naturales de lujo, hojas de oro, mármol, madera de pino, vitrales artesanales, arte de galería, muebles de alta gama y un paisajismo residencial con árboles adquiridos en vivero; todo el proyecto estuvo a cargo de Materialista, un despacho de arquitectura especializado en obra residencial de lujo.

La mansión tiene características únicas. En las áreas verdes de la alberca y del acceso principal resaltan encinos conocidos como "siempre verde" ya que son árboles nativos de la región norte del país que, como su nombre lo sugiere, mantienen el follaje casi todo el año al tolerar las temperaturas extremas de la ciudad de Chihuahua.

El encargado de la obra fue Sergio de las Casas González, fundador del despacho Materialista y de la mueblería de importación ID Home. Durante dos años coordinó un equipo de arquitectos, electricistas, marmoleros, proveedores, albañiles, instaladores de ventanas, carpinteros y jardineros para su construcción y diseño, de acuerdo con lo que él mismo compartió en su cuenta de Instagram.

La pareja Campos-Russek le confió el proyecto desde mediados de 2024 a pesar de que un año antes, en 2023, la Jueza Hortencia García Rodríguez ordenó suspender las actividades de Involto Design Group, otra empresa de construcción que De las Casas fundó en 2010. Presuntamente estuvo relacionada con la trama de corrupción de su entonces socia, Aras Investment Business Group.

De acuerdo con la anotación de autoridad asentada en el Registro Nacional de Comercio, se trata de la causa penal número 3506/2023 por el delito de fraude cometido en contra de más de cuatro mil víctimas.

De las Casas es presuntamente conocido de la familia Cruz Russek, una de las líderes en la distribución de automóviles en Chihuahua cuyas empresas son contratistas del Gobierno municipal y estatal. En febrero de 2025 asistió a la fiesta de cumpleaños de Víctor y Manuel Cruz Fierro, hijos y socios del empresario Víctor Manuel Cruz Russek, quien también asistió al evento con su esposa, la Gobernadora María Eugenia Campos.

En redes sociales, entrevistas con medios de comunicación y podcasts se presenta como "arquitecto e interiorista", aunque en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no hay ni una cédula profesional registrada a su nombre.

Sin embargo, desde el despacho Materialista obtuvo el proyecto para construir la Mansión Dorada. En el primer trimestre de 2024 hicieron la demolición que quedó registrada en la cuenta de Instagram del despacho. A partir de mayo de 2024, se inició la construcción en los lotes del desarrollo residencial que el empresario automotriz Cruz Russek compró en diciembre de 2023, enero de 2024 y enero de 2025 bajo la figura de Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, empresa de la que la Gobernadora Maru Campos declara ser accionista y que compró tres propiedades a Mykonos, del duartista José Luis García Mayagoitia.

"El martes 28 de mayo [de 2024 fue] cuando el cielo de Chihuahua se convirtió en un lienzo de progreso arquitectónico", describe la publicación en Instagram de Materialista que muestra con tomas aéreas una laguna del club de golf San Francisco Country Club que rodea, en ese momento, los cimientos de la obra.

La naturaleza como materia

El principal acceso de la Mansión Dorada está enmarcado con un arco semicircular con casetón de mármol antecedido por escalinatas y un pasillo con arbustos sembrados en jardineras rígidas del mismo tono de la fachada. Su podado en forma esférica contrasta con las copas irregulares de los árboles.

Durante los trabajos para diseñar la "casa Bosques", como la identifica el arquitecto Sergio de las Casas, los jardineros recibieron árboles trasladados en tráiler que, por su peso, fueron maniobrados en grúas para su trasplante.

Imágenes del despacho Materialista muestran que llegaron al menos dos ejemplares en un tráiler amarillo. En fotografías publicadas por el arquitecto De las Casas se observan tres encinos de unos 10 metros afuera de la mansión y dos más trasplantados en el área de la alberca, aún con lazos para sostenerlos. Una fotografía captó el momento en que una enorme grúa traslada a uno de los árboles hacia el jardín con alberca.

"Grúa, maniobra y precisión: los árboles ya forman parte del sitio", publicó Materialista en Instagram.

Un ejemplar de 10 pulgadas de grosor del tallo, como el de las imágenes, se ofrece en viveros de la zona en alrededor de 30 mil pesos cada uno, sin contar los costos de flete, la maniobra de la grúa y la plantación.

En el poniente de Chihuahua, donde hay fraccionamientos residenciales como el de Bosques de San Francisco, se ubica Viveros "Los Encinos Siempre Verde", una empresa que ofrece diseño de jardinería residencial. Comercializa encinos "siempre verde" plantados en vivero, pero también ofrece el diseño de jardinería como los arbustos de la entrada de la residencia.

Viveros "Los Encinos Siempre Verde" ha laborado previamente en otro proyecto de ID Home, la mueblería de lujo de Sergio de las Casas.

Lujo y selectividad

Al ingresar al vestíbulo, el piso de piedras naturales de lujo con patrón de ajedrez conduce hacia la izquierda, a la oficina; y hacia la derecha, al baño de visitas. Hacia el fondo del pasillo está, de izquierda a derecha, la sala, el comedor y la cocina integral, muestra el render publicado por Materialista en agosto de 2024.

No solo es el piso de cuarcitas.

Este despacho de arquitectura e interiorismo de Sergio de las Casas diseñó la mansión con materiales auténticos, como el mármol; con elementos artesanales, como el vitral del tragaluz de las escaleras cortado pieza por pieza; a la medida, como las 28 ventanas fabricadas con madera de pino blanco; y con proveedores selectos de muebles de alta gama, como Lexington Home Brands, una líder global en el diseño, abastecimiento, fabricación y comercialización de muebles para el hogar con sede principal en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Un baño de visitas para recordar

El baño de visitas, pese a ser un espacio sin ventanas independiente del resto de la casa, tiene un alto impacto sensorial y visual, principalmente por los espejos encontrados que dan una ilusión de infinito.

Para el piso de tapete de piedra con patrón de ajedrez se usaron cuarcitas macaubas blanco y nilo gris, destaca un video publicado en Instagram por Materialista. Ese tipo de piso se encuentra también en el vestíbulo y en la oficina de la mansión de la Gobernadora de Chihuahua.

Hojas de oro en candil

"La luz –comparte el arquitecto Sergio de las Casas sobre el baño de visitas– se convirtió en nuestra mayor aliada. El candil de vidrio formado por unas esferas ligeras que parecen flotar, su transparencia permite que la luz se derrame suavemente y que el espacio respire. La hoja de oro en el plafón amplifica ese efecto".

Y detalla en el video publicado en Instagram: "Nos tomó más de 400 hojas de oro transformar esta superficie (...) cada hoja se colocó con cuidado extendiéndola con una brocha seca para fijarla y eliminar los sobrantes hasta conseguir ese brillo contínuo y profundo que solo el dorado real puede dar. ¿El resultado? Una superficie luminosa, artesanal y completamente transformada".

El baño de visitas tiene un tapiz floral con ramas y aves que trepan los muros. El material del lavabo tiene cubierta de cuarcita Taj Mahal, una piedra de lujo que da un aspecto suave y elegante, así como una textura en motivos vegetales del Art Nouveau.

"Como si el jardín quisiera entrar", dice De las Casas.

El jardín con árboles se ubica en la parte trasera de la casa, con una alberca de 47 metros cuadrados valuada en 120 mil pesos por el perito valuador Arnulfo Enrique Sias, que hizo un peritaje de los lotes en septiembre de 2025 a petición del empresario automotriz y esposo de la Gobernadora, Víctor Manuel Cruz Russek.

El arte

El arquitecto Sergio de las Casas es coleccionista de arte y, tanto esculturas como pinturas, las considera como un "toque personalizado" que es aprobado por el cliente en las construcciones que diseña, comentó en una entrevista en el podcast "Gigantes de la Construcción".

"La persona que va vivir ese espacio, cada vez que vea ese cuadro, cada vez que vea esa escultura, le puede cambiar el humor en el que esté en ese momento; esa parte para mí es súper importante en todos los aspectos y, mientras más me dan los clientes la oportunidad en involucrarme en ese proceso, es algo que yo agradezco muchísimo porque me gusta involucrarme desde con el artista cuando estamos buscando una pieza específica para un espacio, para un remate visual", afirmó en el podcast.

En la esquina del comedor de la Mansión Dorada se instaló con pedestal una escultura de unos 190 centímetros. Es una réplica de "Pablo y Virginia", basada en la novela escrita en vísperas de la Revolución Francesa por el francés Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, que muestra el momento en que Pablo carga a Virginia para cruzar un arroyo. Esta versión muestra a la joven con la espalda ligeramente descubierta en contraste con la novela, donde ella es descrita como una mujer con extremo pudor.

De las Casas comentó en el podcast que en Materialista y ID Home usan materiales auténticos nacionales, pero "todo el mobiliario que nosotros utilizamos prácticamente son de importaciones de Estados Unidos, de Italia, de Holanda, que son las marcas que manejamos".

En un video en Instagram de Materialista, donde se comparte la colocación de la escultura entre una decena de trabajadores, se observa a su pies una caja de embalaje de Lexington Home Brands, una empresa líder global en muebles de alta gama para el hogar.

Sus productos residenciales se distribuyen en Estados Unidos e internacionalmente a través de una red de minoristas de muebles independientes, diseñadores de interiores y firmas de diseño, salas de exposición y minoristas selectos de internet. La empresa ofrece a sus distribuidores una relación de proveedor único con experiencia demostrada en diseño de productos innovadores y calidad excepcional.

Materialista previamente había colocado con grúa una escultura de más de cuatro metros y medio en otra casa. Para ello, detalló el arquitecto De las Casas, un escultor de Guadalajara realizó la propuesta y la aprobaron los clientes. A lo largo del año y medio que duró la elaboración de esa obra, viajó a Guadalajara para ver los avances.

"Todo el proceso desde que vuelas la escultura, desde que la traes en un tráiler porque el escultor es de Guadalajara, llega la escultura en el tráiler, tienes que ir levantando poco a poco porque está hecha de puras franjas de acero. Entonces, cualquier cosa en cuestión de que se recargue se puede abollar, entonces la tenías que estar tratando como si fuera de cristal y no de acero", evocó De las Casas en el podcast "Gigantes de la Construcción" en julio de 2024, cuando recién se empezaba la obra de la casa de la Gobernadora.

Además de la escultura en el comedor, en la sala se colocó un jarrón y la pintura "Melodía sin tiempo" (óleo sobre tela, 2024) de Mónica Fernández, una pintora mexicana fundadora de la Galería Juárez 2525 de Torreón, Coahuila. La venta de sus pinturas están en una lista de espera de hasta dos años.

La pintura formó parte de la exposición "Wild flowers" –con flores naturales como parte de la curaduría– que se presentó de mayo a junio de 2024 en el recinto Akadem en el acaudalado municipio San Pedro Garza García, Nuevo León. Las pinturas de esta exposición se vendieron en un promedio de 700 a 850 mil pesos. Para entonces, la de la casa de la Gobernadora, de 220x155 cm, ya había sido asignada. "No salen del estudio sin dueño", comentó una empleada de la Galería Juárez 2525.

La obra de Fernández muestra a dos niñas como protagonistas entre flores, aves y un gato negro, así como elementos surrealistas como un reloj despertador, un conejo y una mesa con pastelillos.

Asimismo, tanto la cocina integral como las escaleras con barandal tienen tragaluces cuyos vitrales se crearon pieza por pieza.

"Cada pieza se corta manualmente con un cortavidrios. Cada fragmento se enumera para facilitar el armado del vitral como si fuera un rompecabezas. Posteriormente las piezas se biselan considerando su textura y grosor", detalló el arquitecto De las Casas en el Instagram de Materialista.

La elegante recámara principal cuenta con ventanales con vista hacia la laguna del club de golf San Francisco y a la ciudad de Chihuahua. El condominio Bosques de San Francisco, de la desarrolladora Corporación Técnica de Urbanismo (CTU), se ubica al poniente de la ciudad de Chihuahua, donde colinda con la Sierra El Mogote, un cerro con matorral desértico que ha sido afectado por los fraccionamientos inmobiliarios, de acuerdo con Salvemos los Cerros de Chihuahua.

Como se consignó en la primera parte de esta investigación, la Unidad de Datos de SinEmbargo contactó a la Gobernadora María Eugenia Campos para obtener una postura sobre el contenido de este reportaje el pasado 20 de febrero. Se hizo lo mismo con el arquitecto Sergio de las Casas a través de sus redes sociales. Al cierre de esta edición no hubo respuesta de ninguno de los dos.