Especial | "Mansión Dorada" de Maru Campos exhibe a élite de Chihuahua

SinEmbargo.- Uno de los lotes que conforman La Mansión Dorada en Residencial Bosques de San Francisco y que heredó la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue comprado por su esposo Víctor Manuel Cruz Russek a Carlos Alberto de Lascuráin Ochoa, quien desde la Dirección General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua ha beneficiado con contratos públicos por más de 88 millones de pesos a las distribuidoras automotrices de Cruz Russek y de sus hijos de apellido Cruz Fierro, de acuerdo con licitaciones públicas presenciales del Poder de Justicia estatal.

La familia Cruz, a través del grupo CR3, es conocida en Chihuahua por ser una de las líderes en distribución de vehículos desde el padre, Víctor Cruz Márquez. En la capital de Chihuahua hay más padrón vehicular (700 mil) que habitantes (300 mil), reconoció el Alcalde Marco Bonilla a finales de 2025.

En total, Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio recibieron más de 542 millones 417 mil pesos del Gobierno de Chihuahua, municipal y del Poder Judicial estatal de 2022 a 2025, de acuerdo con contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y licitaciones públicas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Carlos de Lascuráin Ochoa es un funcionario público que ha sido delegado federal en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. En marzo de 2022 fue nombrado Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua por la entonces presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta. Con ese cargo es además el presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Judicial de Chihuahua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De mayo de 2022, cuando Lascuráin llevaba dos meses en el cargo, a diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia estatal dio 71 millones de pesos en contratos a las empresas Tu mejor agencia automotriz (Chevrolet Toro) y Automotores Tokio, donde Cruz Russek y sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro son socios, de acuerdo con licitaciones consultadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo y el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE).

LEA TAMBIÉN Especial | La Mansión Dorada de Maru Campos: arte, mármol, oro... Se edifica sobre un terreno de 31.7 millones de pesos

También era socia en ambas empresas la primera esposa, Patricia Margarita Fierro Shelton, quien falleció en 2022 y quien era la propietaria de Inmobiliaria Los Iguales, la firma que hizo la compraventa de las casas de los hijos Cruz Fierro ubicadas en el mismo residencial donde está la Mansión Dorada.

Las distribuidoras Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio fueron señaladas de colusión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde la Cuenta Pública 2022 –con dictamen en marzo 2023 y resultados finales en enero de 2024– por participar como dos compañías, pero estar vinculadas con los mismos socios.

Pese a la observación hecha al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, estas distribuidoras de Cruz Russek siguieron participando y ganando licitaciones en 2023, 2024 y 2025, durante procedimientos avalados por el Director General de Administración, Carlos Lascuráin.

Fue el 4 de enero de 2024 cuando el empresario automotriz Víctor Cruz Russek compró un predio de Bosques de San Francisco a Alejandra Margarita de Lascuráin Meléndez y a Carlos Alberto de Lascuráin Ochoa en representación de Ximena de Lascuráin Meléndez, refiere la sucesión testamentaria. Alejandra y Ximena son hijas de Carlos.

Las otras empresas del grupo familiar CR3 –Autos Juventud Chihuahua, Vol Automotriz y Jidosha Internacional– también recibieron 16 millones 971 mil pesos por contratos para distribuir flotilla vehicular al Poder Judicial de Chihuahua de 2023 a 2025, de acuerdo con las licitaciones públicas del Tribunal Superior de Justicia estatal; lo que da el total de más de 88 millones de pesos recibidos del Poder Judicial estatal.

La colusión

Carlos de Lascuráin, como representante en las contrataciones públicas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, no proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las actas constitutivas de los socios de las contratistas para licitaciones en 2022 sobre adquisición de vehículos, donde participaron Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio.

Pero el órgano fiscalizador encontró en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía que "dos empresas participantes (las referidas) se encuentran vinculadas entre sí por un mismo socio o asociado en común": Cruz Russek y sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro.

Para la Auditoría, en este caso se incumplió el artículo 70 de la Ley General de Adquisiciones Administrativas que plantea que se incurrirá en colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos y combinaciones entre competidores en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. Cuando la infracción se realiza a través de algún intermediario, dice el artículo, ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Y, agrega la Auditoría, también se incumplió el artículo 86 fracción XII de la Ley de Adquisiciones de Chihuahua que dice que los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato a "aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por alguna sociedad o asociación común".

Pero no fue la única instancia local que siguió dando contratos pese a la posible colusión señalada por la Auditoría Superior de la Federación. De 2022 a 2025, Tu mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio recibieron más de 542 millones de pesos de los gobiernos estatal, municipal y del Poder Judicial de Chihuahua.

En dicho periodo, juntas municipales de Agua Potable y Saneamiento de Juárez, Chihuahua o Delicias; la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Salud, entre otras, dieron 336 millones 970 mil pesos en contratos para adquisición de vehículos a Tu mejor agencia automotriz, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

En ese mismo periodo, Automotores Tokio recibió de dependencias del Gobierno estatal y municipal 134 millones 353 mil pesos para adquisición de carros.

Incluso el DIF Chihuahua, presidido por María Eugenia Galván Antillón, madre de la Gobernadora Maru Campos, el 10 de enero de 2023 contrató a Automotores Tokio por 1 millón 136 mil pesos.

El grupo familiar "CR3"

En 1998, Víctor Manuel Cruz Russek fundó el grupo automotriz CR3 (las tres generaciones de Cruz) con varias marcas, entre ellas Automotores Tokio y Chevrolet Toro (Tu mejor agencia automotriz).

Autos Juventud Chihuahua y Vol Automotriz también son empresas registradas como propiedad de Cruz Russek, muestra el Registro Nacional de Comercio de la Secretaría de Economía.

Los apoderados actuales de Autos Juventud Chihuahua y de Vol Automotriz –beneficiados por el TSJ de Chihuahua– son los hijos Víctor Manuel, Manuel Víctor y Mónica Patricia Cruz Fierro.

El documento del Registro Público de Comercio muestra que Autos Juventud se creó con capital tanto de Cruz Russek como de Automotriz Inmobiliaria, una de las socias de Tu mejor agencia automotriz y de Automotores Tokio.

Víctor Cruz Márquez, padre de Víctor Cruz Russek, tenía en Chihuahua una distribuidora Nissan (Jidosha Internacional) cuando Cruz Russek tenía 18 años. Él trabajaba en esa agencia del padre.

En 1973, cuando estudiaba Contaduría, renunció el gerente y le pidió a su papá darle una oportunidad como gerente de ventas. Laboró ahí durante 25 años y luego expandió la marca Jidosha en otras ciudades del estado, compartió el empresario en "Mentores podcast", el 24 de febrero 2025, un mes después de casarse con la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos.

En la década de los setenta del siglo pasado, Cruz Russek fue presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) de Chihuahua, donde son socias sus empresas, y en 1994 lo fue a nivel nacional.

Licitación con tómbola

El 15 de diciembre de 2025, Carlos de Lascuráin encabezó la licitación pública (CJE 26/2025) para la adquisición de "vehículos con diversas características para uso de las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado". Participaron cuatro empresas, tres de la familia Cruz, e incluso hubo una tómbola para desempatar.

Finalmente, por un monto de más de 16 millones de pesos, resultaron ganadoras Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio. En ellas están como socios tanto Víctor Manuel Cruz Russek como sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro.

El 8 de diciembre de 2025 se revisaron las propuestas técnicas y económicas de los licitantes Tu mejor agencia automotriz, Automotores Tokio, Jidosha Internacional y Cambre Automotriz. Esta última –la única no relacionada con la familia– fue descalificada por no demostrar solvencia económica ni presentar documentación solicitada, se dijo en el fallo adjudicatorio.

Aquel 15 de diciembre de 2025, mientras De Lascuráin solo veía su celular y la licenciada Lourdes Blanco leía el proceso de licitación, Automotores Tokio participó y ganó en las partidas 1, 2 y 3, por las que obtuvo 10 millones 278 mil 090 pesos.

Licitación de TSJ Chihuahua

En la partida 1 (auto Sedán mediano cuatro puertas automático), donde también participó la otra familiar Jidosha Internacional, existió un empate en las propuestas económicas y solvencia técnica.

Se procedió a un sorteo por insaculación durante la transmisión del TSJ, momento en que De Lascuráin dejó de ver su celular para observar al ganador... quien resultó ser Automotores Tokio.

Dos meses antes había fallecido su fundador Víctor Manuel Cruz Russek, pero los socios de esta distribuidora beneficiada por el Gobierno de Chihuahua siguen siendo sus hijos, quienes también viven en la residencia donde está la Mansión Dorada.