Esposa de Emilio Lozoya solicita amparo para evitar su detención

Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, pidió un amparo para evitar ser detenida.

La demanda fue admitida por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien no concedió suspensión provisional porque la esposa de Lozoya no la solicitó.

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendientes por cumplimentar dos órdenes de aprehensión en contra de la esposa de Lozoya por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht y defraudación fiscal.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas desde el año 2019 pero no fue sino hasta la semana pasada que se dio a conocer de la existencia de la orden de captura por defraudación fiscal.

Actualmente es considerada prófuga de la justicia, se presume que permanece escondida en Alemania, país de donde es originaria.

En el caso Odebrecht, la FGR señala a Marielle Helene Eckes por supuestamente recibir transferencias bancarias cuyos recursos provienen de los sobornos que su esposo, Emilio Lozoya, recibió durante la campaña de Enrique Peña Nieto.

Con el dinero, se presume que la esposa de Lozoya compró una residencia en Iztapalapa, Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, por un millón 900 mil dólares.

La defraudación fiscal de la que se le acusa data de 2013 y asciende a 909 mil 400 pesos en impuestos que, según la FGR, Marielle Helene Eckes dejó de pagar a pesar de que recibió tres millones 184 mil 200 pesos.