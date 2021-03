Establecen protocolos de salud para campañas políticas en Nuevo León

Partidos y candidatos independientes o de instituciones políticas que este jueves arrancan las campañas políticas rumbo a las elecciones del 6 de junio, deberán seguir una serie de medidas de restricción y prevención sanitaria, conforme lo indique el semáforo epidemiológico para evitar casos de contagio por el virus SARS-CoV-2, y en caso de no tomar las acciones preventivas, serán sancionados con la suspensión de sus actos políticos, advirtió el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Ante la situación de la pandemia que registró una disminución las últimas semanas, pero todavía se contabilizan arriba de 350 contagios por día, el candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, se limitará a realizar un acto breve en el centro de la ciudad, donde dirigirá un breve mensaje ante invitados especiales, algunos colaboradores de su equipo y empresarios que lo apoyan, sin montar escenarios o tarimas que se colocaban en las campañas políticas antes del covid-19, informó su equipo de prensa.

Al respecto el Secretario de Salud señaló que en este momento está prohibido realizar eventos masivos con presentación de grupos musicales, ya que los asistentes se verían obligados a elevar la voz para hacerse escuchar, y así llegan más lejos las gotitas de saliva que pudieran contener el virus. Los partidos deberán contar con un responsable sanitario, que envíe cada semana la agenda de los eventos a realizar, para que la Secretaría de Salud pueda mandar inspectores a revisar que se cumplan los protocolos de prevención como el uso de cubrebocas por todos los asistentes, se tome la temperatura, que haya gel antibaceterial y tapetes sanitizantes, además de verificar que se desinfecten los lugares previstos para actos políticos o que funcionen como casas de campaña, donde también se deberá cuidar que siempre haya una distancia de por lo menos un metro y medio entre las personas presentes.

Manuel de la O comentó asimismo que en caso de que haya variaciones en el semáforo epidemiológico, se realizarán los ajustes correspondientes en los protocolos de salud, que partidos y candidatos tienen que acatar para evitar sanciones. Exhortó a evitar los actos masivos y favorecer las campañas en medios digitales, emitido mensajes vía zoom o por grupos de Whatsapp. Además, recomendó que los eventos no duren más de cuatro horas, porque entre más se prolonguen aumenta el riesgo de contagios.

El funcionario recomendó no consumir alimentos en los actos políticos, no realizar actividad física, y en lugar de gritar porras o consignas, usar matracas o aplaudir a los aspirantes y alentar a los participantes. Asimismo si se realizan visitas domiciliarias, no debe haber más de diez personas, y si los candidatos realizan recorridos por las casas, deberán guardar sana distancia, y usar cubrebocas, tanto ellos como las personas que visiten.