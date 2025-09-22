Estallido de camioneta por robo de combustible alerta a pobladores

PACHUCA, Hgo. (EL UNIVERSAL).- El estallido de una camioneta cargada con combustible robado en la localidad de Ulapa, municipio de Tetepango, Hidalgo, alertó a la población, que pidió a las autoridades reforzar la seguridad en esa demarcación ante el riesgo que implica este delito.

La madrugada de este lunes, un fuerte estruendo y una columna de humo visible a varios kilómetros generaron alarma entre los pobladores de la región, debido a que nuevamente un incidente relacionado con el robo de combustible puso en riesgo su integridad.

Los habitantes avisaron a las autoridades, por lo cual elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y de Petróleos Mexicanos acudieron al lugar, donde localizaron una camioneta envuelta en llamas.

Se informó que la unidad era utilizada para el robo de hidrocarburo mediante tomas clandestinas en los ductos que atraviesan esa zona, y que durante dicha actividad sobrevino la explosión.

La zona fue acordonada para garantizar la seguridad de los habitantes, en tanto que personal de Pemex procedió a inhabilitar la toma y cerrar el ducto para evitar un siniestro mayor.

Asimismo, se dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación para iniciar las diligencias correspondientes, aunque hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.