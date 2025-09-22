logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura en Circuito Potosí deja una persona lesionada

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este lunes, informó Protección Civil

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 04:54 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La dirección de Protección Civil de la capital, a través de su personal paramédico, informó que atendió a una persona que resultó lesionada en un hecho de tránsito en Periférico sur (Circuito Potosí).

Luego de una volcadura de un sedán, se valoró en el lugar a una persona, quien manifestó su consentimiento para su traslado a un hospital para una evaluación médica.

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este lunes, informó la SSPC y Protección Civil. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Circuito Potosí deja una persona lesionada
Volcadura en Circuito Potosí deja una persona lesionada

Volcadura en Circuito Potosí deja una persona lesionada

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este lunes, informó Protección Civil

Caen cuatro sospechosos por doble homicidio en Mexquitic
Caen cuatro sospechosos por doble homicidio en Mexquitic

Caen cuatro sospechosos por doble homicidio en Mexquitic

SLP

Redacción

La Fiscalía local informó que fueron localizados en Guanajuato

Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga
Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos

Confirma SGG muerte de policía tras ataque en Ciudad del Maíz
Confirma SGG muerte de policía tras ataque en Ciudad del Maíz

Confirma SGG muerte de policía tras ataque en Ciudad del Maíz

SLP

Rubén Pacheco

Agresores "iban de paso" y son de Tamaulipas, asegura Torres Sánchez