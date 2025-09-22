Volcadura en Circuito Potosí deja una persona lesionada

La dirección de Protección Civil de la capital, a través de su personal paramédico, informó que atendió a una persona que resultó lesionada en un hecho de tránsito en Periférico sur (Circuito Potosí).

Luego de una volcadura de un sedán, se valoró en el lugar a una persona, quien manifestó su consentimiento para su traslado a un hospital para una evaluación médica.

Los hechos, cerca de las 16:00 horas de este lunes, informó la SSPC y Protección Civil.