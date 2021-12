Estamos cuidando a los migrantes para que no sufran accidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está cuidando a migrantes para que no sufran accidentes como el ocurrido el pasado jueves 9 de diciembre en donde un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos volcó en Chiapas y en el que han fallecido al día de hoy 56 migrantes.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno está constantemente supervisando a camiones y tráiler para asegurarse que no transporten migrantes.

"Estamos cuidando a los migrantes, para que no se sufran estos lamentables accidentes, se están deteniendo camiones, tráiler, aquí ya se dio a conocer de cómo en los últimos tres meses se han recatado a migrantes que se trasladaban en tráiler así como el tráiler que se volcó y perdieron la vida lamentablemente estos migrantes, hermanos centroamericanos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que su administración está constantemente supervisando que los choferes de autobuses y tráiler que no conduzcan que haya exceso de velocidad y que estén en buen estado.

Aseguró que a diferencia de otros gobiernos, en su administración no hay influyentismo y no hay impunidad para nadie.