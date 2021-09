Están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá reflexione: AMLO

Al llamar a "que no les haga caso a sus abogados y a sus amigos políticos" y que "debería de estar agradecido", el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al empresario Alonso Ancira cumplir al acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (Pemex) por la sobreventa de la planta de Agro Nitrogenados.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que Alonso Ancira prestaba su avión, que eran considerados como viáticos, a Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y a Manlio Fabio Beltrones, y adelantó que hoy jueves difundirá las facturas que avalan estas acusaciones.

"Están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios y busca con abogados leguleyos darle la vuelta a lo que ya se acordó, él debería de estar agradecido.

"Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente, y eran otros tiempos en donde los funcionarios actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió. Nosotros no tenemos como propósito la venganza, ya lo he dicho muchas veces no es fuerte la venganza, es justicia, entonces si ya él tenía un acuerdo o tiene un acuerdo lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados, que ni siquiera estoy pensando qué una vez que yo me vaya ya va a poder, pues eso es una aventura", enfatizó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal instruyó a su vocero, Jesús Ramírez, a que suba este mismo jueves las facturas que prueban que el empresario prestaba su avión a los priistas Rubén Moreira y a Manlio Fabio Beltrones, pero descartó que vaya a presentar alguna denuncia por esto.

"Y también que no le haga caso a sus políticos, a sus amigos porque ellos no tienen una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden decir no pasa nada 'no te preocupes', como el que le prestaba el avión es el coordinador de los diputados del PRI, (Rubén) Moreira, que no esté pensando que porque está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes, pues no, todos sus amigos políticos, a los que les ayudaba y les prestaba el avión, no uno, varios, pues no lo van ayudar, pero además no pueden, esto ya cambió, ya ni el presidente eso cuesta trabajo que se entienda".

"Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los viáticos que se hacían a favor del señor Rubén Moreira, ese dato sí lo tengo. Es más, hoy lo voy a subir, le pido a Jesús y de una vez, a Manlio Fabio le prestaba el avión", dijo.

"¿Se presentarán denuncias?", se le preguntó.

"No, si la FGR considera, que lo haga, pero ahí está el dato, pero no sé si sea delito, porque lo pagaba la empresa, la empresa le pagaba el servicio de traslado. Entonces están las facturas que eso es lo que les voy a mostrar y esto es porque lo que digo lo puedo probar, sino no lo haría", contestó.