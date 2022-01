Estefanía Veloz pide a Ebrard reconsiderar nombramiento de Salmerón

Ante los señalamientos de acoso sexual contra Pedro Salmerón, la feminista Estefanía Veloz pidió al canciller Marcelo Ebrard reconsiderar el nombramiento del historiador como embajador de México en Panamá.

A través de redes sociales, la también presentadora de televisión afín a la 4T señaló que Salmerón tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas.

"Canciller Ebrard, usted despenalizó el aborto en la Ciudad de México y siempre ha sido un gran aliado al movimiento feminista, por eso espero que reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón, quien tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas", escribió.

Estefanía Veloz mencionó que el caso de Pedro Salmerón "tiene muchos años y de verdad son muchas compañeras".

Compartió los mensajes de usuarias que mencionaron que Pedro Salmerón Sangines "es un acosador, es victimario, un depredador sexual".

"No importa lo que digamos, no importa si hay pruebas o solo testimonios, contra un hombre poderoso siempre vamos a perder la batalla en redes sociales. De alguna manera terminamos linchadas y agredidas, por eso nadie quiere denunciar a sus agresores", agregó.

La feminista también compartió la publicación de su compañero de programa de televisión y exaspirante a la dirigencia nacional de Morena, Gibrán Ramírez, quien refirió que la estrategia de Pedro Salmerón es "descalificar las denuncias mostradas por Estefanía Veloz y atribuirlas a una campaña orquestada atribuida a mí, mientras ignora todas las demás".

"No es la primera vez. Puede ignorar todas las otras denuncias pero aquí están, a la vista de todos", agradeció Gibrán Ramírez.

