Esto es sabemos de Lesly Martínez, joven desaparecida el 30 de abril

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Tras las protestas de familiares y amigos de Lesly Martínez Colín, quien está desaparecida desde el pasado 30 de abril, la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúa la investigación del caso y colabora con su homóloga del estado de Morelos, para la localización de la joven.



Así desapareció Lesly Martínez Colín

Lesly Martínez Colín, de 30 años, desapareció cuando salió en compañía de su exnovio, Alejandro Alberto Martínez Triana en un auto Mazda rojo, con placas RCZ-697-B. Ambos se dirigían a Morelos y después ya no se supo nada de ellos, de acuerdo con Gabriela Colín, mamá de la mujer desaparecida.

Aunque cámaras de vigilancia captaron por última vez a la joven en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, diversas publicaciones en redes sociales de su familia apuntan a que su última conexión fue en Jojutla, Morelos.

Lesly Martínez Colín avisó a su familia la noche que se extravió, que ya regresaba a su casa en la alcaldía Álvaro Obregón, y después, hizo llamadas en las que no se escuchaba nada.

Ante la nula respuesta de la joven, los familiares de Lesly y Alejandro denunciaron la desaparición de ambos en la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuyas autoridades se vincularon con su similar de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar su búsqueda.

La ficha de ambos fue subida a redes sociales desde este miércoles por las autoridades de la CDMX y Morelos. De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, Alejandro Alberto Martínez Triana tiene 41 años, mide 1.83 metros, es robusto y moreno.

En tanto, las características de Lesly señalan que tiene una estatura de 1.60 metros, es de complexión delgada, ojos medianos y rasgados color café oscuro, además tiene cabello largo chino y teñido de color rojo.



Versión de supuesto asesinato

Familiares de Lesly Martínez acudieron la noche del martes 09 de mayo afuera de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia capitalina para exigir información y una explicación sobre la investigación del caso de la joven. Hicieron pintas y rompieron vidrios para exigir hablar con el titular de la fiscalía. También lanzaron piedras y llegaron policías para resguardar el lugar.

Los familiares comentaron que la mamá de Lesly Martínez, quien vive en la alcaldía Álvaro Obregón, acudió a dichas instalaciones para ver los avances del expediente y ahí le informaron que la mamá del novio de Lesly había asegurado que su hijo presuntamente la había matado.

"Les dijeron que la señora, la mamá, ya había confesado que había matado a mi cuñada, que esa confesión la tienen desde el viernes, y apenas hoy martes, le acaban de decir a mi suegra", indicó la cuñada.

"Estamos dolidos porque no nos dieron la verdad", expuso, y pidieron ayuda para localizar el cuerpo de Lesly. Sin embargo, la ficha de búsqueda de Alejandro Alberto Martínez sigue activa, y las autoridades no han confirmado si se realizó dicha entrevista al exnovio como sostienen los familiares de Lesly.



Fiscalía de la CDMX se reúne con familiares de Lesly

La Fiscalía General de Justicia informó que personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas se reunió con familiares de Lesly Martínez para informarles los actos de investigación que se han realizado hasta este momento y con ello garantizar su derecho de acceso a la verdad.

Indicó entonces, que se trabaja en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos para la localización de la joven, por lo que "continuará, como lo ha hecho hasta ahora, los trabajos de búsqueda, con la finalidad de establecer el paradero de la víctima y dar certeza a sus familiares, con quienes mantendrá comunicación para informarles los avances en la investigación".