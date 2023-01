Estoy fuerte, nada me va a doblegar, afirma Sheinbaum ante críticas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que está fuerte y que nada la va a doblegar en busca de la candidatura presidencial de Morena para 2024.

En conferencia de prensa, y a pregunta expresa de si a pesar de las críticas por el Metro y los ataques en su contra se sigue sintiendo fuerte para ser la candidata presidencial, la mandataria local destacó que está fuerte y que las mujeres son valientes y no son cobardes.

"Estamos fuertes, somos parte de un movimiento y nosotros no podemos doblegarnos, nunca, frente a ninguna adversidad y además soy la jefa de gobierno, tengo la responsabilidad de 9.2 millones de personas, entonces jamás nos vamos a doblegar y vamos a sacar todo adelante: el Metro, todo adelante y no nos vamos a vencer. Las mujeres no somos cobardes o al revés, las mujeres somos valientes", apuntó.

En las últimas semanas, la jefa de gobierno ha sido blanco de críticas por las constantes fallas en el Metro y la oposición ha buscado atacarla por ese tema, incluso ya la han denunciado penalmente.