Estrategia de AMLO es que "todos sean más pobres", dice Ricardo Anaya

Ricardo Anaya publicó su video semanal en el que acusó que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para eliminar la desigualdad es hacer que "todos sean más pobres".

"Se trata de lograr mayor igualdad, pero con movilidad hacia arriba, no hacia abajo", indicó el excandidato a la presidencia de México.

En su video difundido en redes sociales, argumentó que la mayoría de los hogares mexicanos tienen un sueldo promedio de 3 mil pesos al mes, mientras que el 0.1% de la población que tiene mayor riqueza en el país, tiene ingresos por 3 millones de pesos al mes.

"La brecha es enorme, por eso decimos que existe desigualdad", señaló Anaya y mencionó que la responsabilidad de esa problemática es del Gobierno porque "no han sabido hacer una cancha más pareja".

"En todos los países del mundo hay desigualdad, pero lo preocupante es que está creciendo".

Ricardo Anaya presentó varios fragmentos de líderes mundiales como el Papa Francisco, Bill Gates y Barack Obama que reconocen la problemática de la desigualdad.

En ese sentido, indicó que erradicar la desigualdad importa por tres razones: por justicia elemental, porque afecta el crecimiento económico y porque es el "caldo de cultivo" perfecto para la inestabilidad social y el "florecimiento de los regímenes populistas".

"Esos que la aprovechan para polarizar y llegar al poder y una vez en el Gobierno dividen a la sociedad y terminan destruyendo a la economía".

¿Cómo hacer el piso más parejo?

En su video, Anaya indicó que para terminar con la desigualdad hacen falta dos condiciones: crecimiento económico y redistribución de la riqueza; sin embargo, alegó que el único que no entiende es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y señaló que es mentira que exista bienestar.

Por lo anterior, dijo que sin inversión no puede existir crecimiento y que la actual administración se ha empeñado en "ahuyentar la inversión" y que tampoco hay claridad sobre los ingresos fiscales y gastos como la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

"Se trata de emparejar el piso, lo correcto es construir un país en el que la prosperidad sea compartida y una vida con dignidad esté al alcance de todas y de todos".

Las 26 personas más ricas del mundo tienen una riqueza equivalente a la mitad más pobre del planeta. Hay mucha desigualdad.

El reto es lograr más igualdad, pero con movilidad hacia arriba, no empobreciendo al país como parece querer AMLO. El reto es doble: crecer y redistribuir. pic.twitter.com/4IDjU3N0ca — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 9, 2020