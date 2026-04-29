Nacional

EU acusa de narcotráfico a Rubén Rocha y a otros 9 exfuncionarios

La acusación incluye delitos relacionados con armas en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York

Por Agencias

Abril 29, 2026 01:14 p.m.
Rubén Rocha Moya/Foto: Archivo

Rubén Rocha Moya/Foto: Archivo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias "Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias "Tornado", Juan de Dios Gámez Mendívil (exalcalde de Culiacán) y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito". 

A los 10 se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos", indica un comunicado. 

Aparte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y los acusados por narcotráfico.

Lista completa de funcionarios acusados

Aquí la lista completa de acusaciones y cargos que enfrentan los funcionarios y exfuncionarios:
Apenas el domingo pasado, el diario "Los Angeles Times" perfilaba las acciones penales del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios ligados al crimen organizado, que este miércoles se concretaron.
Aquí la lista completa de acusaciones y cargos que enfrentan los funcionarios y exfuncionarios:
*Rubén Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa de 76 años de edad enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia Estadounidense.
*Enrique Inzunza Cazarez
El actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
*Enrique Díaz Vega
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa forma parte de la lista negra de Estados Unidos. El exfuncionario es señalado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
*Dámaso Castro Saavedra
El Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichos delitos el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
*Marco Antonio Almanza Aviles
Marco Antonio Almanza Aviles, de 54 años, es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como el delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.
*Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo"
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo" es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y con 45 años forma parte de la lista negra revelada por Estados Unidos esta tarde.
Los delitos que enfrenta en EU son conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión.
*Gerardo Mérida Sánchez
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
*José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como "Tornado"
El exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como "Tornado" también figura en la lista negra de Estados Unidos.
El exfuncionario enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.
*Juan de Dios Gamez
Juan de Dios Gamez, actual alcalde de Culiacán es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
*Juan Valenzuela Millan, conocido como "Juanito"
Juan Valenzuela Millan, conocido como "Juanito", es excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán y esta tarde Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; Secuestro que resulta en la muerte; Conspiración para cometer secuestros que resultan en la muerte.
Por dichos cargos el excomandante de alto nivel de Sinaloa enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

