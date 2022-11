EU califica al INE de "piedra angular de la democracia" tras marcha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Estado se pronunció este miércoles sobre las protestas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizaron el domingo pasado en México y afirmó que instituciones como esa son "una piedra angular de la democracia".

En su conferencia de prensa diaria, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, dijo que "estamos al tanto de las protestas para no tocar al Instituto Nacional Electoral (INE) que tuvieron lugar a lo largo de México este fin de semana".

Añadió que "nuestro punto de vista es que instituciones independientes, libres de influencia política son una piedra angular de la democracia".

El funcionario subrayó que "las instituciones electorales no partidistas en particular aseguran que todas las voces sean escuchadas y son fundamentales en los procesos democráticos".

Hasta la fecha, Estados Unidos había evitado pronunciarse sobre este asunto y, en general, sobre cualquier tema delicado relacionado con México, país clave para el tema del control del flujo de migrantes. Sin embargo, esta vez rompió el silencio.