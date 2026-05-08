EU revisará consulados mexicanos

Ciudad de México.- La administración de Donald Trump tiene ahora en la mira a los consulados de México, de acuerdo con un reporte de la cadena estadounidense CBS News, según el cual, el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 que tiene el gobierno mexicano operando en Estados Unidos.

La medida, señala el medio, podría derivar en un eventual cierre de algunas de las oficinas diplomáticas. CBS cita a Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien señaló que "el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ´EU Primero´ del presidente y promuevan los intereses estadounidenses".

Los cierres de consulados suelen reflejar tensiones con el país en cuestión, como ocurrió en 2017 con Rusia y en 2020 con China.

México es el país con más consulados en EU, que proporcionan documentos y brindan asistencia jurídica a los millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense. California, Texas y Arizona son algunos de los estados con más representación diplomática.

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El gobierno mexicano subrayó que las sedes diplomáticas se rigen por la Convención de Viena y el precepto de no intervención en la política estadounidense.