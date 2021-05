EU ya investigaba a Cabeza de Vaca; AMLO revela el oficio del Departamento de Justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió esta mañana un oficio que envió el Departamento de Justicia Estados Unidos, en el que solicita información sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, y dijo que habría sido una vergüenza que "este señor" hubiera sido detenido allá y no aquí, como ha pasado históricamente con políticos mexicanos.

La mayoría de los exgobernadores acusados de distintos actos delictivos –desde corrupción hasta enriquecimiento con recursos del crimen organizado– fueron detenidos en el extranjero. Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala. Roberto Borge Angulo, en Panamá. César Duarte Jáquez, en Estados Unidos. Tomás Yárrington Ruvalcaba, en Italia. Eugenio Hernández Flores, en México. Humberto Moreira Valdés, en España. Entre otros.

"Entonces independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero", explicó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina, subrayó que esto lo hace tal y como fue con el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fue acusado por Estados Unidos de recibir sobornos para proteger a un grupo criminal en México y posteriormente exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR).

"En ese entonces la recomendación de los abogados, incluso de los nuestros, era que no diéramos a conocer el expediente, y yo di la orden de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la Red porque de lo contrario, iba a quedar la sospecha, lo iban a utilizar nuestros adversarios para decir que estábamos protegiendo al General Cienfuegos y se decidió que se diera a conocer el expediente para que la gente supiera que no había nada que lo inculpara, que le habían fabricado el expediente", recordó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, afirmó que su acción provocó molestia, pero sostuvo que esto fue porque ya cambió la situación en el país, donde ahora se pone a la verdad por delante. Por ello, justificó que en este nuevo caso se hace también público el oficio, pues sus adversarios se "pueden llegar a confundir" y decir que "es una persecución política, que está ordenado por el Presidente, o que es con propósitos electorales".

"No. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo? Como hemos quedado durante décadas: como tapaderas, como el país no sólo de la corrupción, sino el país de la impunidad y eso se acabó. Entonces ojalá y nos manden el oficio porque esto va a ayudar mucho si hay alguna duda para que se vaya entiendo que ahora hay una situación distinta", reiteró AMLO.

Luego, Jesús Ramírez, Vocero de Presidencia, leyó el documento que pidió el Presidente, el cual está dirigido a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En él, se dice que "la Oficina del Agregado Jurídico del FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucradas en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados unidos, México y otros países".

Y en la lista, albergada en el documento proyectado en la "mañanera", se lee el nombre de García Cabeza de Vaca. Ante dicha situación, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que la UIF ya está actuando y que es muy probable que se haya enviado la investigación a la FGR, "más si viene de un Gobierno extranjero porque no queremos ser el hazmerreír de nadie y no hay impunidad".

Respecto a las acusaciones que hizo el mandatario tamaulipeco anoche, en las que señaló que la orden de aprehensión girada en su contra es por "motivos políticos" y "se tomó en Palacio Nacional", destacó que él no da instrucciones.

"Acerca del segundo asunto, lo de Cabeza de Vaca, es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita. No soy de dos caras como lo son los conservadores, esa es su doctrina: la hipocresía. No. También yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie. No soy tapadera. Si al Gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia. Y yo represento al Estado mexicano por encima de todo", agregó.

Frente a los medios de comunicación, AMLO insistió en dejar claro el asunto, "porque hicieron una conferencia de prensa defendiendo a este señor, los dirigentes de su partido, echándome la culpa. Por eso aclaro. ¿Qué tiene que ver el Ejecutivo? Esto. Si nos mandan un oficio así, qué hacemos, ¿no quedamos callados? No es con nosotros, es con la Ley. Y tiene que ver con organismos autónomos independientes: la Fiscalía, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, que es la que lleva a cabo el desafuero; el Senado".

LA REACCIÓN DE CABEZA DE VACA

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien la Fiscalía mexicana obtuvo ayer una orden de arresto, señaló que esa decisión es por "motivos políticos" y "se tomó en Palacio Nacional", despacho y casa presidencial.

En un comunicado, el mandatario estatal, acusado de corrupción y sobre el que pesan dudas sobre su desafuero, dijo que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador "se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión de su Gobierno, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive".

"No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundida en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", apuntó García Cabeza de Vaca, quien no ha sido detenido.

Además, dijo que "en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso se ha girado orden de aprehensión en mi contra", esto a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantenga vigente e intocable el fuero constitucional.

"No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", agregó.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) de México consiguió una orden de arresto por delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito contra el mandatario estatal.

"Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto", confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de México.

La declaración de Monreal, coordinador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), ocurrió momentos después de la decisión de la Fiscalía.

Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció "el congelamiento de cuentas de la red" del gobernador, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que abarca a 12 "personas físicas y 25 jurídicas".

La Fiscalía consiguió la orden de captura pese a que existe una controversia constitucional sobre si García Cabeza de Vaca, del derechista y opositor Partido Acción Nacional (PAN), perdió su fuero.

Más tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación (Interior), informó que emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

En comunicado, el INM dijo que dicha petición es "con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional".

EL DESAFUERO

La Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril la solicitud de Fiscalía de desaforar a García Cabeza de Vaca, pero momentos después el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador.

Apenas el viernes, la Suprema Corte de México desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador.

Pero este martes el presidente López Obrador pidió al mismo tribunal "resolver con claridad" si el gobernador mantiene su inmunidad porque su declaración es "ambigua".

El caso contra el gobernador opositor genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).