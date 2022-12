Evacuan cuarta comunidad por fuga de amoniaco en Oaxaca

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Por la fuga de amoniaco que no ha podido ser controlada, ahora pobladores de José María Morelos y Pavón, que pertenece al municipio de San Juan Guichicovi, fueron desalojados de sus domicilios en el transcurso de la madrugada de hoy.

"Con el apoyo de una ambulancia, una camioneta y la patrulla, fuimos por los vecinos de José María Morelos", reveló el agente municipal de Palomares, Julio Hernández, quien explicó que las familias se quedaron en los dos albergues habilitados en esa población.

"Rescatamos como a 250 personas y vamos a procurar que no les falte la alimentación, sobre todo a los menores de edad", dijo el agente municipal quien volvió a agradecer a la población local que se ha solidarizado con los damnificados de Donají, Tolosita, Juno y José María Morelos.

Además de los albergues dispuestos por las autoridades de Palomares, hay muchas familias que hallaron refugio en viviendas particulares donde incluso reciben solidariamente la alimentación y tienen condiciones para su higiene personal.

"Desde el pasado sábado, más de mil personas se han albergado en Palomares y nosotras seguimos con el ánimo en alto para ayudar con los alimentos. Hoy toca un caldo de pollo, compramos 25 pollos", cuenta a EL UNIVERSAL Griseyda Cruz Antonio, una de las voluntarias.

Técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han informado a las autoridades municipales de la zona y de protección civil que mantienen los esfuerzos para tratar de encapsular la parte dañada del ducto de 12 pulgadas que transporta el amoniaco desde Minatitlán, Veracruz, a Salina Cruz.

Gran parte del amoniaco que se produce en el complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, recorre en un ducto de 10 pulgadas de diámetro unos 256 kilómetros hasta la terminal marítima de Salina Cruz y de ahí se exporta por el Pacífico mexicano a los países que producen fertilizantes.

Los técnicos petroleros destacaron que aunque la válvula principal ubicada en Minatitlán fue cerrada desde el pasado viernes, el ducto de 10 pulgadas aún conserva remanentes en su interior y provoca, por un lado, el desfogue por la noche-madrugada, pero también impide el sellamiento.

En estos cinco días que se vive la emergencia en las localidades de Donají, Tolosita, Juno y Palomares, que pertenecen a Matías Romero, se observan posturas políticas por ver quién o quiénes deben tratar con Pemex.

"No es momento de protagonismo ni de política, es tiempo de ayudar a las familias afectadas por la fuga de amoniaco en Donají", dijo la presidenta municipal de Matías Romero, Obdulia García López (Morena), en una entrevista a medios locales.

"Si mi trabajo les molesta, si estoy rompiendo estereotipos y he optado por trabajar al lado del pueblo, por dar la cara ante los problemas y estar al pendiente de los diferentes sectores, pues, solo debo resaltar que es mi trabajo, por eso busqué la presidencia", sentenció.