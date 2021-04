"Eventos proselitistas no deben ser foco de contagio"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los partidos políticos y candidatos son responsables para que las campañas electorales no se vuelvan un foco de infección de Covid-19, esto ante las aglomeraciones que se han presentado en estos eventos.

"Como siempre, es un llamado a evitar aglomeración de personas en las actividades electorales, y hay una responsabilidad importante tanto de los candidatos, candidatas y partidos políticos para que las reuniones vecinales que puedan tener, pues pueden ser con sana distancia, estamos en condiciones de que se pueda hacer así".

Agregó que el mayor riesgo de contagio, y que está bastante demostrado, es en lugares cerrados, por lo que es importante estar en lugares abiertos, pero aun así guardar distancia.

En conferencia de prensa, comentó que es difícil que policías o el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) lleguen a clausurar un evento público, por lo que el llamado es que, en la medida de lo posible, se eviten concentraciones de personas y se guarde la sana distancia.

"Hay excepciones [de las aglomeraciones] hay bastantes candidatas y candidatos y en todos los partidos políticos, son excepciones donde no se ha cumplido esta orientación. Aquellos que no lo han cumplido es este llamado a que nos ayuden a que las elecciones no sean un foco de infección", dijo.

Ante el inicio de las campañas electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió un total de 52 medidas sanitarias, las cuales deberán ser atendidas en los actos de proselitismo y debates que lleven a cabo los candidatos de partidos políticos y sin partido a los cargos de elección popular.