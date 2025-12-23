logo pulso
Excandidato a gobierno de Puebla es declarado culpable de feminicidio

El exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI en Puebla, Javier López Zavala, fue declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón.

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 09:39 p.m.
A
Excandidato a gobierno de Puebla es declarado culpable de feminicidio

PUEBLA, Pue., diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala -junto con dos personas más- fue declarado culpable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista Cecilia Monzón.

Fue un Tribunal de Enjuiciamiento el que determinó que el político era culpable del crimen ocurrido en mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada a la ciudad de Puebla.

A López Zavala se le considera como autor intelectual del asesinato, en complicidad con Jair N y Silvestre N., también detenidos por el crimen de la activista.

Será en otra audiencia cuando se determine los años de prisión a los que será condenado.

Tras el asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido en calles del municipio de San Pedro Cholula, zona con conurbada a la ciudad de Puebla, autoridades ministeriales detuvieron al político priista Javier "N".

El excandidato fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista, un juicio que –según los familiares- estuvo inmerso en docenas de argucias legales para retrasarlo.

El político -según las pruebas aportadas- fue el autor intelectual del feminicidio, al haber contratado a su primo y a un sicario de Veracruz para asesinar a su exesposa, con quien procreó un niño y con quien tenía serios problemas legales y personales.

