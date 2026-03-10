logo pulso
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Excluyen a David Colmenares de terna para titular de ASF

Incluye a tres candidatos con las mejores calificaciones

Por El Universal

Marzo 10, 2026 11:34 a.m.
Excluyen a David Colmenares de terna para titular de ASF

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, presentaron la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.

Los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección, son: Aureliano Hernández Palacios CardelElizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

El diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión, detalló que revisaron 3 mil 080 cédulas de evaluación, y el dictamen fue aprobado por 37 votos a favor.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es auditor especial del Gasto Federalizado; Elizabeth Barba Villafán es contadora pública y abogada; y Luis Miguel Martínez Anzures es titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El actual titular de la ASF, David Colmenares, quien buscaba su reelección, no fue incluido en la terna, al no estar entre los tres mejores promedios de calificación.

SLP

El Universal

Incluye a tres candidatos con las mejores calificaciones

