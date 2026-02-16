Exesposa de Duarte no será extraditada

Ciudad de México.- Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa —preso en el Reclusorio Norte— no será extraditada de Reino Unido tras obtener asilo, por lo que no enfrentará los señalamientos de un fraude por 112 mdp del presupuesto de Veracruz en su gestión en el DIF de la entidad.

Fuentes consultadas manifestaron que Macías Tubilla interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al realizar la solicitud de extradición.

La defensa legal argumentó que la acusación contra su clienta se basa en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien supuestamente realizó la confesión bajo tortura.

El pasado jueves, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió un nuevo revés que lo aleja por ahora de la posibilidad de obtener su libertad en la primera quincena de abril próximo, en el que cumpliría su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pues se le dictó prisión preventiva justificada por peculado.

