Exgobernador de Puebla usó Pegasus contra opositores: Ramírez Cuevas

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas afirmó que en México el software espía Pegasus no solo fue comprado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también están en poder de particulares y que el extinto exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (PAN), también lo adquirió para espiar a opositores.

"Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como El País, que ha hecho eco de estas denuncias, The New York Times, The Washington Post, ni The Financial Times o las agencias internacionales han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?".

Agregó: "pero ningún medio de comunicación se han preguntado cómo en el Estado de México, en Puebla, cómo aquí (en la Ciudad de México) había un sistema de vigilancia que tuvo el ex Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) que vigiló a toda la oposición, quién lo tiene, por qué no la empresa –NSO Group- transparenta esos contratos y se verá que no solo el Ejército los ha contratado".

Al participar en la mesa redonda "Medios y fake news" en la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, junto con la politóloga, Arantxa Tirado y doctor en Filosofía Fernando Buen Abad, Ramírez Cuevas recordó que en la pasada administración el software fue usado para espiar a la oposición y al entonces candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, así como a su familia.

"Cuando éramos oposición fuimos vigilados por Pegasus, cuando salió la investigación forense en 2017 con Carmen Aristegui y otros periodistas, personas que hoy están en el gobierno, fuimos espiados, el propio López Obrador, su entorno familiar y todas las personas que trabajamos en su movimiento estaban infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales e internacionales, es parte de la realidad hoy en día".

El Vocero de Presidencia rechazó que la actual administración haya comprado el malware para el espionaje, empero, aclaró que si hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia nacional, pero éstos se usan por decisión de Estado contra el crimen organizado por medio de intervenciones telefónicas ordenadas por jueces.

"No hemos vivido un estado de libertad de la opinión pública, de la libertad de expresión, del derecho a la información tan grande en la historia de este país como ahora.

Señaló que el tema ha sido usado por medios y periodistas para hacer una "guerra mediática" contra el gobierno de López Obrador. Mientras hablaba, uno de los asistentes a la feria le gritó "mentiroso" desde afuera de la carpa.

En su intervención, Ramírez Cuevas destacó que aun con esa campaña en su contra, gracias a "la mañanera", el presidente López Obrador ha logrado construir una narrativa contra la hegemonía de la televisión y la radio y el 70% de la población lo apoya.

Señaló que todavía falta mucho por hacer, porque el país necesita medios libres, comunitarios, pero sobre todo una nueva generación de periodistas que asuman su responsabilidad social y ética, frente a la lógica del mercado que solo busca ganancias.

"Hoy no se puede entender la sociedad sin las nuevas tecnologías de información, el campo de las disputas es en la comunicación, diría yo que es más importante la comunicación que el partido, por ello el trabajo debe ser comunicar en la base", dijo.