Exhorta PAN a investigar destino de más de 900 mdp en Notimex

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PAN en el Senado exhortó a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, investigar el destino de más de 900 millones de pesos que se ejercieron o gastaron ilegalmente durante tres años en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, periodo en que ha estado en huelga.

A través de un punto de acuerdo agendado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, solicitó que se inicien los procesos en las dependencias correspondientes, ya que, agregó, ante la amenaza de cierre definitivo de la Agencia de Noticias, los trabajadores exigen que Sanjuana Martínez Montemayor, actual directora, sea investigada y los recursos públicos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, sean reintegrados a la hacienda pública.

La senadora Kenia López Rabadán consideró que la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, es un duro golpe a la democracia, al derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y la rendición de cuentas.

"Es claro que Morena quiere centralizar la información y el poder, por ello, atenta contra las libertades y derechos del pueblo de México. El caso de Notimex es otro ejemplo de la destrucción de las instituciones", aseveró.

De igual manera, la legisladora pidió que las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el vocero presidencial, analicen la importancia estratégica que tiene la Agencia en el ámbito de "derecho a la información en el país y como referente de un medio de comunicación público en toda América Latina".

En un tercer apartado, López Rabadán solicitó que, en caso de que el proceso de liquidación sea irreversible, "las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, cumplan con los laudos que ganaron periodistas y trabajadores, garanticen el pago al 100 por ciento de las liquidaciones de cada persona trabajadora, así como el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente".

Al referirse a temas presupuestales, apuntó que la Agencia cuenta con un presupuesto anual de 200 millones de pesos y puede generar hasta 50 millones más con una buena administración.

"En ese sentido, su actual directora ha ejercido indebidamente casi 900 millones de pesos en cuatro años. Es urgente saber qué ha pasado con ese dinero si no han producido noticias, tienen adeudos salariales y demandas por falta de pago de rentas y a proveedores", indicó.

López Rabadán destacó la función que ha llevado a cabo dicha agencia de noticias por más de medio siglo, al dotar de información veraz y oportuna a periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión, así como a sitios web.

Señaló que, con la llegada de Morena al poder, iniciaron una serie de acusaciones y hostigamiento en contra de los trabajadores de dicho organismo, lo que derivó en el despido injustificado de 245 personas. En consecuencia, en junio de 2020, periodistas, reporteros, corresponsables, editorialistas y personal de la agencia, decidieron declararse en huelga, demandando falta de cumplimiento del contrato colectivo, falta de pago de salarios y falta de liquidaciones en el caso de los despidos.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado señaló que han pasado tres años y la respuesta que se ha dado desde Palacio Nacional "es lastimosa, no se busca el consenso, ni reactivar las actividades de la Agencia, lo que pretenden hacer es desaparecer a Notimex".

En ese mismo sentido dijo que ante la amenaza presidencial de extinguir a Notimex, hay temas que deben tener claridad y sobre todo transparencia, ya que es necesario saber cuál será la situación laboral de los trabajadores, si serán recontratados por otras dependencias del gobierno o quedarán sin empleo.

"¿Cuáles serán las condiciones de pago por salarios caídos?, porque los trabajadores acusan que no les han pagado desde hace tres años", cuestionó López Rabadán.