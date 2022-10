Exhortan a ministros a no eliminar etiquetado de productos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados, exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que hagan prevalecer la protección de la salud de la población, luego de que esta institución recibió una solicitud de amparo sobre el Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas.



"Informar a la población no puede estar mal; prevenir enfermedades no puede estar mal; proteger a la niñez y la adolescencia, quienes representan el presente y el futuro de nuestro país, no puede estar mal; un etiquetado que ha sido replicado por diversos países y por el que México ha sido reconocido a nivel mundial, no puede estar mal", dijo.

A través de un comunicado, precisó que "este hecho, a todas luces nos sorprende, porque si bien el amparo funge como un medio de control constitucional, no se puede perder de vista la categoría de los derechos que en este caso están en juego".

Señaló también que los ministros de la Corte deben hacer caso a la evidencia científica, libre de conflicto de interés, escuchar la voz de los expertos en materia de salud a nivel nacional e internacional y tomar en cuenta la opinión de las Agencias de las Naciones Unidas.

"Los llamamos a que como defensores de la Constitución defiendan el derecho a la información de todos como consumidores y pongan en primer lugar la salud, el bienestar y el futuro de las niñas, niños y adolescentes de México", agregó.