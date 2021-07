Exige PAN anular elección municipal de San Miguel de Allende

LEÓN, Gto., julio 12 (EL UNIVERSAL).- El Partido Acción Nacional (PAN) demandó la nulidad de la elección municipal de San Miguel de Allende, que dio como ganador al candidato priista Mauricio Trejo Pureco, a quien acusó de haber excedido en un 72 por ciento el tope de gastos de campaña.

En la campaña el ahora alcalde electo gastó 2 millones 354 mil 633.63 pesos; sin embargo, sólo reportó a la autoridad electoral haber ejercido 412 mil 846.33, señalaron el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete; el coordinador general jurídico del Cen, Raymundo Bolaños, y el abogado Eduardo Aguilar.

Expusieron que el abanderado tricolor incurrió en múltiples violaciones que se denunciaron desde el 14 de junio pasado a través del recurso de revisión TEEG-REV-62/2021.

"Nosotros tenemos un especial interés en que las autoridades electorales, en el marco de su competencia aclaren todo esto, lo determinen y lo sancionen, porque es un tema que tiene que ver precisamente con apego a la legalidad, con apego y acatar las reglas, no simulaciones, no trampas, no estar evadiendo la información, no estar ocultando nada", dijo Cifuentes.

En el expediente el PAN documentó que el candidato priista rebasó el tope de gastos de campaña hasta en un 72%, hecho suficiente para anular la elección.

El tope de gastos de campaña para San Miguel de Allende fue de 1 millón 363 mil 822.09 pesos.