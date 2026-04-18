Exigen a Pemex reporte de daños

Ciudad de México.- Organizaciones civiles y ambientalistas exigieron a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar cuánto hidrocarburo se derramó de uno de sus ductos, el cual afectó el litoral del golfo de México.

En una carta abierta, recriminaron que el gobierno federal tampoco haya transparentado la magnitud de las afectaciones, ni cuánto tendrá que pagar para remediar los daños por el derrame de crudo que inició en Campeche y llegó a playas de Veracruz y Tabasco.

"Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del golfo de México", acusaron las organizaciones.

Expusieron que se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.

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A principios de marzo, un derrame de crudo comenzó a afectar playas del sur de Veracruz, luego las manchas de hidrocarburo se extendieron hasta el norte de la entidad, afectando tanto a Tamaulipas como a Tabasco.

Durante más de mes y medio las autoridades investigaron el origen del crudo, el cual —informaron este jueves— provino de un oleoducto en la zona Abkatún Cantarell, en Campeche, cuyo material fue posteriormente dispersado e intemperizado por la dinámica marina.

"Se sanciona la mentira, no el daño ambiental", denunciaron, tras recordar que el gobierno reconoció una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

Exigieron al gobierno y a Pemex un informe público sobre el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional, y el plan integral de restauración ambiental, tiempo, responsables y mecanismos de seguimiento público.

Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control.