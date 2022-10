Exigen justicia por homicidio de alcalde morenista de Valle de Chalco

A-AA+

A punto de cumplirse tres años del atentado en contra del entonces alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, que le costó la vida días después, la esposa y actual diputada local, Yessica Rojas, exigió que se esclarezca el móvil del crimen y se detengan a los autores intelectuales.

"No hemos podido tener certeza jurídica de lo que pasó y estamos metidos en la impartición de justicia, ya hay algunos detenidos, sentenciados, pero todavía el por qué no lo sabemos. El caso no se va a cerrar hasta que tengamos la verdadera razón por qué lo mandaron matar", dijo.

Hasta ahora las autoridades mexiquenses han detenido a siete personas que habrían participado en los hechos ocurridos el 29 de octubre del 2019 en el fraccionamiento Geovillas La Asunción, en el municipio vallechalquense, pero la congresista de Morena, expresó que hasta el momento no se sabe por qué mataron a su esposo.

"Ah, claro, por supuesto, los (autores) intelectuales, no todos los que están en el reclusorio, pero dejemos en manos de la justicia y de las instituciones. Queremos el esclarecimiento, todas las personas que son ofendidas o víctimas de un delito, lo único que requieren es que sepan la verdadera razón de por qué ocurrieron los hechos", comentó.

El 4 de julio pasado, el presunto autor intelectual del atentado contra el edil vallechalquense, Francisco Tenorio, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el Distrito de Chalco, consideró que las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la fiscalía mexiquense, fueron suficientes para demostrar la probable participación Dan "N" en el crimen del alcalde.

Según la carpeta de investigación, Dan "N" habría instruido a Erik Christian "N", alias "El Titino", detenido junto con otra mujer en el 2021, para que ordenara al menor de edad (ya sentenciado por los mismos acontecimientos) matar al alcalde de Valle de Chalco, el 29 de octubre de 2019 durante las jornadas de recuperación de espacios públicos que realizaba en las inmediaciones del centro comunitario del fraccionamiento, Geovillas la Asunción de ese municipio.

La FGJEM inició las indagatorias para identificar, localizar y detener a los probables partícipes de la agresión al edil, quien murió el 1 de noviembre del 2019 debido a las lesiones que le provocaron los impactos de bala que recibió.

De las investigaciones efectuadas, las autoridades ministeriales determinaron que un menor de edad disparó en contra del alcalde y de su secretario particular y luego huyó con otro adolescente para evitar ser detenidos.

Erick Christian "N" habría contactado al adolescente para que cometiera el homicidio y Jaqueline Yanely "N" le habría proporcionado el arma de fuego, según la acusación de la fiscalía.

En los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año fueron emitidos acuerdos de recompensas de hasta 500 mil pesos para ubicar y detener a estas personas.

Por esos ilícitos, en julio del 2020 uno de los adolescentes detenidos fue condenado a cinco años de internamiento por homicidio y lesiones. Luego, en septiembre del mismo año, el otro menor de 17 años fue sentenciado a tres años y nueve meses de internamiento.

También, fueron arrestados y vinculados a proceso por el mismo crimen Hugo Antonio "N" alias "El H" y Hugo Ricardo "N" alias "El Gordo", quienes se encuentran internos en una cárcel mexiquense.