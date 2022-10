Exigen justicia por muerte del estudiante Jorge Iván Ávila

A-AA+

Un grupo de estudiantes salió a las calles a exigir justicia por la muerte del joven Jorge Iván Ávila Correa, quien cursaba la preparatoria y hace tres meses recibió una golpiza, lamentablemente el pasado fin de semana murió.

Sin embargo, los manifestantes adjudican esa muerte como consecuencia de los golpes que le propinaron siete sujetos, entre ellos, señalan que algunos de los agresores son familiares de autoridades del poder gubernamental.

La marcha partió de la Unidad Académica de Derecho, así como por el bulevar López Mateos para internarse por las primeras calles del centro histórico, hasta llegar a Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, donde colocaron las pancartas dónde exigían justicia.

En entrevista colectiva, uno de los amigos de Jorge -quien se abstuvo de dar su nombre, al argumentar que era por temor a represalias-, relató que la madrugada del 2 de julio del presente año, afuera de un bar que está ubicado en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, se registró una gresca con un grupo de hombres.

Refirió que la pelea inició cuando ellos trataron de defender a una mujer, a quien el otro grupo de sujetos le dijeron improperios, lo que derivó en un primer enfrentamiento, en donde tres de sus amigos resultaron con lesiones menores.

Sin embargo, el denunciante asegura que después Jorge quiso calmar a uno de los agresores, pero eso generó que se le fueran los siete hombres encima, quienes comenzaron a golpearlo por todo el cuerpo, cuyas lesiones, afirmó, fueron de gravedad, al referir que por esa razón tuvo que ser hospitalizado y "duró tres días en coma y con respirador en terapia intensiva".

El entrevistado aseguró que tampoco pueden revelar los nombres de los agresores por el sigilo de la investigación, sólo mencionaron que tres son familiares de "gente del poder": "Fueron siete personas, una está relacionada directamente con el poder" otros dos, dijo, también son familiares de una funcionaria del municipio de Guadalupe.

Menciona que desde el día que ocurrió la golpiza, los familiares interpusieron una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, pero aseguran que no hubo avance en este tiempo, ahora que ha muerto el joven, buscan que no se dé carpetazo a la investigación y se castigue a los responsables.

No precisó la causa de muerte de Jorge, solo refirió que este pasado viernes el joven perdió la vida, producto "de las complicaciones" que le dejaron los golpes, al señalar que la víctima tuvo una traqueotomía y se le había colocado una cánula, por ello, tuvo que ser nuevamente hospitalizado, pero presumiblemente tuvo un problema con una flema que lo ahogó.

Agregó: "(Jorge) tenía muchos años de música, le cortaron sus alas de música, porque ya no podía hablar, el aire ya no subía a sus cuerdas bucales. A raíz de eso, él entró en un cuadro muy grande de depresión, se aisló, por eso se fue".