Exigen no exonerar a priori a nadie por crímenes contra periodistas

Senadores de oposición, líderes partidistas y activistas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no minimizar los crímenes contra periodistas, ni tampoco exonerar a priori a nadie, así como no culpar a gobiernos anteriores la grave crisis de inseguridad y violencia en contra de los comunicadores en el país.

Damián Zepeda, senador del PAN, expuso que la violencia en nuestro país está fuera de control y, desgraciadamente, hay profesiones que todos los días arriesgan su vida en ciertas zonas del país, como el periodismo. "Lo que está sucediendo con muertes en extremo, no antes vista en esa proporción, contra periodistas habla de un Estado fallido".

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que el gobierno mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos seguridad y a los periodistas el libre ejercicio de su profesión, lo cual es muy grave porque está en riesgo el acceso a información y la libertad de expresión.

"Es una desgracia el desdén con el cual el Gobierno de López Obrador trata las muertes de periodistas, minimizando el hecho y manejando distractores. Es momento de que el gobierno deje los pretextos y dé resultados".

Por su parte, la secretaria general del PRD, exigió al presidente López Obrador no banalizar los crímenes de periodistas, ni exonerar a nadie a priori, ni tampoco desviar la atención tratando de culpar a otros gobiernos respecto a la grave crisis de violencia e inseguridad donde los comunicadores están siendo blanco de ataques y descalificaciones.

Expuso que de acuerdo con organizaciones internacionales de la sociedad civil como Freedom House y Artículo 19, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en México no existe libertad de prensa ya que los periodistas siguen realizando su labor en un ambiente generalizado de violencia e impunidad.

Condenó el reciente asesinato de la periodista Lourdes Maldonado; el tercer caso ocurrido en menos de un mes. Y lamentó que la integridad, seguridad y vida de las y los periodistas no pueda garantizarse por ningún nivel de gobierno.

Llily Téllez, senadora del PAN, lamentó el crimen de la periodista bajacaliforniana y recordó que desde mayo del 2021 presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente López Obrador a respetar la labor de los periodistas mexicanos, garantizar la libertad de expresión y de prensa, así como no atacar desde las mañaneras a los comunicadores.

Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador del PRD en Baja California, dijo que el gobierno federal y de ese estado estaban advertidos de que el crimen en contra de Lourdes Maldonado podía ocurrir "y no pudieron o no quisieron actuar para evitarlo".

Lamentó que desde el Presidente de la República pide que no se hagan conjeturas respecto al móvil del asesinato y que no vincule a ningún personaje cercano a él con estos lamentables hechos. "Nos pide que no hagamos, lo que él hace todos los días desde sus mañaneras".

"Tiene razón el Presidente en cuanto no se puede acusar a nadie mientras no se realice la investigación correspondiente, pero tampoco se vale trata de exculpar a nadie por decreto", subrayó el político bajacaliforniano.