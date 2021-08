Exigen paridad en 65 legislatura como homenaje a María Elena Chapa

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Diputadas y diputados de todas las bancadas rindieron un homenaje a la exsenadora María Elena Chapa, quien falleció el pasado 9 de agosto a los 77 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Recordaron que Chapa se convirtió en la primera Senadora por Nuevo León, de 1991 a 1997, además de ser diputada local y federal, mientras que en sus últimos años encabezó la organización Red Paridad Nuevo León para impulsar reformas que lograran que los nombramientos públicos fueran paritarios.

"Fue una mujer ejemplar que exigió derechos para todas. Desde aquí le decimos a María Elena Chapa que aquí seguiremos dando batalla tras batalla hasta lograr en lo sustantivo los cambios por una igualdad plena de derechos", declaró la morenista Rocío del Pilar Villarauz.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, sostuvo que la única manera de rendirle un homenaje a la memoria de María Elena Chapa es exigiendo que en la siguiente legislatura la paridad de género sea un hecho.

"La paridad en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados no pueden ser una simulación, necesitamos mujeres en la Junta de Coordinación Política, necesitamos mujeres en la Mesa Directiva, necesitamos mujeres presidiendo las principales Comisiones, de otra manera lo dicho en esta tribuna no será otra cosa más que discursos políticamente correctos, y eso no será honrar la memoria de María Elena Chapa", aseveró.

La perredista Abril Alcalá la recordó cómo la fundadora del Instituto Estatal de las Mujeres, creado en el 2003 en la administración de Natividad González Parás, "fue una mujer inalcanzable, impulsora de las cuotas obligatorias en la postulación de las candidaturas, impulsó en la paridad de género e incidió en los presupuestos con perspectiva de género".

Al concluir la sesión solemne, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que en la próxima legislatura la paridad "no puede ni debe retroceder, debe avanzar más lejos".

"María Elena Chapa la incansable, toma el respiro de la eternidad, porque otras, inspiradas en ti, continuarán en la lucha".