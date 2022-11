Exigen que elefanta Ely sea trasladada a un santuario

A-AA+

En el marco del 58 aniversario del Zoológico de Aragón, la organización Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes llevó a cabo una manifestación para exigir que la elefanta Ely sea evaluada por especialistas y trasladada a un santuario.

En los últimos meses se ha avivado la controversia por el tema de la paquidermo, pues expertos y asociaciones no gubernamentales exigen que sea trasladada a otro espacio para que tenga un mejor bienestar, ya que, consideran, es "la elefanta más triste" por vivir sola.

Apenas el pasado 16 de septiembre la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, aseguró que lo más fácil sería que Ely, que se encuentra en el Zoológico de San Juan de Aragón, fuera trasladada a un santuario, pero dejó en claro que esto no sucederá porque "lo que buscamos es lo mejor para Ely".

Este domingo, la directora de la organización Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, Diana Valencia, solicitó a las autoridades capitalinas que cambien el concepto que se tiene de los zoológicos y se encaminen a un santuario, pues los animales merecen vivir plenamente en la naturaleza.

Con máscaras de animales, entre ellas de la elefanta, los manifestantes indicaron que no obstruyeron el acceso principal del mueble, sino que fue una protesta pacífica, en la cual pidieron que especialistas puedan acceder para que Ely pueda ser evaluada y pueda ser considerada para ir a un santuario.

"Exigimos la apertura de verdaderos programas de educación para las niñas y niños, en donde se les inculque la importancia de la libertad de los animales en sus hábitats y no fomentar el encierro y el tráfico de los mismos, como lo hacen los zoológicos. Es tiempo de cambiar de mentalidad, el mismo mundo en el que habitamos en compañía de los animales, lo pide", dijo la directora.

Y agregó: "Hoy damos la voz a la elefanta Ely para hablar del encierro y de la cruel situación en la que vive. Hablamos de Ely como un ejemplo y un parteaguas en la lucha contra la esclavitud.

Exigimos que Ely sea llevada a un verdadero santuario en donde exprese su naturaleza con otros elefantes y que deje de ser un animal de exhibición".

Por otro lado, y en medio del tema de la paquidermo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México celebró el 58 aniversario del Zoológico de San Juan de Aragón, al recordar que han nacido 144 ejemplares, de 2019 al 31 de octubre de este año, y han realizado la reconstrucción de un Centro de Rescate y Rehabilitación de Aves Rapaces, así como la ampliación de albergues y la creación de una alberca adicional para lobos marinos.