Exigen reinstalar filtros vs. el gusano barrenador
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión Ganadera Regional de Chihuahua alertó que la eliminación de los filtros sanitarios estatales, ordenada por autoridades de orden federal, dejó al sector con menos herramientas para frenar las infecciones por gusano barrenador del ganado, al señalar que estas inspecciones eran una barrera preventiva clave para revisar el tránsito de animales provenientes de otros estados y reducir riesgos zoosanitarios.
En un comunicado firmado por más de 50 asociaciones ganaderas, la unión reclamó que las medidas fueron retiradas luego de que el gobierno federal las objetó y la Suprema Corte resolvió que el Estado ya no puede mantener esos controles.
Para los productores esta decisión debilitó la primera línea de defensa sanitaria justo cuando la amenaza ya está presente en el centro del país y comienza a extenderse hacia estados del norte.
"Nos dirigimos respetuosamente a la Presidencia de la República para exhortar a que se fortalezcan las acciones necesarias que permitan proteger la sanidad de nuestro estado y del país", expresaron las agrupaciones que conforman la unión.
Los ganaderos advirtieron que la pérdida de estas herramientas preventivas pone en riesgo el estatus sanitario que se ha construido durante más de cinco décadas, particularmente en el control de tuberculosis bovina y brucelosis, enfermedades que también representan un peligro para la salud humana. Ese historial, subrayaron, ha sido clave para mantener abiertas las exportaciones de ganado y carne, especialmente hacia Estados Unidos.
