logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Exigen reinstalar filtros vs. el gusano barrenador

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen reinstalar filtros vs. el gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión Ganadera Regional de Chihuahua alertó que la eliminación de los filtros sanitarios estatales, ordenada por autoridades de orden federal, dejó al sector con menos herramientas para frenar las infecciones por gusano barrenador del ganado, al señalar que estas inspecciones eran una barrera preventiva clave para revisar el tránsito de animales provenientes de otros estados y reducir riesgos zoosanitarios.

En un comunicado firmado por más de 50 asociaciones ganaderas, la unión reclamó que las medidas fueron retiradas luego de que el gobierno federal las objetó y la Suprema Corte resolvió que el Estado ya no puede mantener esos controles.

Para los productores esta decisión debilitó la primera línea de defensa sanitaria justo cuando la amenaza ya está presente en el centro del país y comienza a extenderse hacia estados del norte.

"Nos dirigimos respetuosamente a la Presidencia de la República para exhortar a que se fortalezcan las acciones necesarias que permitan proteger la sanidad de nuestro estado y del país", expresaron las agrupaciones que conforman la unión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los ganaderos advirtieron que la pérdida de estas herramientas preventivas pone en riesgo el estatus sanitario que se ha construido durante más de cinco décadas, particularmente en el control de tuberculosis bovina y brucelosis, enfermedades que también representan un peligro para la salud humana. Ese historial, subrayaron, ha sido clave para mantener abiertas las exportaciones de ganado y carne, especialmente hacia Estados Unidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP
Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

SLP

El Universal

Las vacaciones en México para el 2026 ya tienen fechas definidas

México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026
México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026

México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026

SLP

EFE

El presidente de Concanaco Servytur destaca el impacto positivo en turismo y comercio.

Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México
Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México

Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México

SLP

El Universal

La ASPA y el CPAM reconocen el cierre de operaciones extranjeras en Volaris y Viva Aerobus, destacando la importancia de la soberanía aeronáutica en México.

Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel
Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel

Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel

SLP

El Universal

El proyecto de reforma política impulsado por Sheinbaum busca fortalecer la autonomía del INE y la representación de todas las minorías en el proceso electoral.