Exigen suspender registro de líneas telefónicas

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen suspender registro de líneas telefónicas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado exigió suspender el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el Ejecutivo Federal, al advertir que representa un riesgo directo para la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en México.

A través de un exhorto se solicitó se revise y suspenda la aplicación del registro obligatorio hasta contar con una evaluación técnica, jurídica y de derechos humanos integral. "El Estado debe combatir la delincuencia con inteligencia, no con medidas que sacrifican derechos constitucionales y exponen a la población", afirmaron.

Las senadoras y senadores señalaron que la medida carece de controles suficientes y reproduce errores del pasado, como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), invalidado por la Suprema Corte en 2022 por violaciones a derechos humanos.

Rechazaron que la recolección masiva de datos personales y biométricos permita combatir delitos como extorsiones o fraudes. Por el contrario, advirtieron que debilita la seguridad pública al crear bases de datos atractivas para la delincuencia organizada, lo cual quedó demostrado el primer día del registro, cuando Telcel reportó la vulneración de su plataforma y la filtración de información sensible.

El PRI criticó que esta política ignore precedentes constitucionales y minimice el impacto para poblaciones en condición vulnerable, especialmente aquellas expuestas a violencia, discriminación o criminalización.

