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Existen en el Edoméx 30 grupos de extorsión

Por El Universal

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Existen en el Edoméx 30 grupos de extorsión

Ecatepec, Méx.- En el Estado de México hay presencia de 30 organizaciones delictivas o grupos autodenominados "sindicatos", según un mapa de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) elaborado con base en detenciones de sus integrantes.

Estas 30 organizaciones concentran su actividad en municipios clave. En el noroeste y norte destacan Acambay, Jilotepec, Atlacomulco, Ixtlahuaca y Nicolás Romero. El Valle de Toluca y suroeste: Toluca, Metepec, Zinacantepec, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco y Valle de Bravo registran alta densidad de La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la FGJE indica que entre abril de 2025 y marzo de 2026 se iniciaron mil 729 carpetas de investigación por extorsión, cifra que representa una baja de 48 por ciento respecto al periodo anterior.

De estas denuncias, 791 se cometieron vía telefónica, 618 de forma presencial y 21 mediante escritos intimidatorios. Tres de cada 10 extorsiones fueron presenciales. 

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Los municipios con mayor número de casos son Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

Asimismo, las autoridades detuvieron a más de 800 personas ligadas a estos grupos, obtuvieron 720 vinculaciones a proceso y 467 sentencias condenatorias, de las cuales 243 fueron de alta penalidad.

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