TEPJF exonera a AMLO tras denuncia por violencia de género contra Xóchitl

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, cuando era la candidata de oposición a la presidencia.

Xóchitl Gálvez denunció al entonces presidente López Obrador, al señalar que sus declaraciones en las conferencias matutinas violentaban su trayectoria.

En su proyecto, el magistrado Luis Espíndola propuso declarar la inexistencia de la violencia política de género, "respecto de las expresiones en las que el entonces titular del Ejecutivo Federal, en diversas conferencias matutinas, refirió que la denunciante obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como mujer de pueblo y que con ellos pretendían causar simpatía en el electorado".

Por tanto, establece que "tales manifestaciones fueron una crítica sobre dicho proceso de designación, y no referencias personales o de género de la denunciante".

Lo anterior, de acuerdo con los parámetros de la Sala Superior del TEPJF, que ordenaron hacer un nuevo análisis de los casos donde previamente sí se había determinaron que el expresidente cometió violencia política contra la entonces candidata.

La magistrada Mónica Lozano pidió un voto concurrente, al considerar que en algunas conferencias sí se acredita la violencia política en razón de género.

AMLO habría usado frases estereotipadas

Subrayó que en las conferencias del 10 y 11 de julio, así como 7 y 8 de agosto, sí existieron frases estereotipadas, lenguaje discriminatorio, invisibilizarían la trayectoria de la denunciante al ponerla detrás de "hombres poderosos".

"En el análisis del proyecto sobre la asimetría del poder, lo que plantea es que no hay una relación jerárquica entre los cargos, estamos hablando de cargos que están en diferentes poderes, y desde mi punto de vista es una interpretación muy formal de la asimetría de poder. Desde un análisis contextual, a mí me parece que la figura presidencial tiene una relevancia, sobre todo en nuestro país, nuestra historia y un impacto social diferente respecto a una senaduría", apuntó.