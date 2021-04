Expertos llaman a confiar en la vacunación

Especialistas en salud pidieron a la población mantener la confianza en el proceso de inmunización contra el Covid-19, y a las autoridades investigar qué sucedió con el caso de la persona a la que el pasado fin de semana no le aplicaron la vacuna en un módulo de la alcaldía Gustavo A. Madero y sólo le picaron el brazo.

"Hay que aclarar que se trata de casos aislados de trabajadores que por fatiga, o habrá que investigarse si por dolo, no han aplicado la vacuna, y la gente debe entender que son situaciones aisladas, el peligro que les hayan puesto algo que les haya hecho daño no existe, el daño en todo caso es no estar protegidos. Debemos conservar la calma y mantener confianza en la vacunación", dijo el infectólogo Alejandro Macías.

A su vez, el analista y consultor en políticas de salud, Xavier Tello, no cree que esta acción sea deliberada del gobierno, pero sí puede existir dolo de terceras personas.

"No creo que esto sea una acción deliberada del gobierno. Sí creo que puede existir dolo de terceras personas, por lo que el gobierno debería permitir que los familiares graben el momento de la vacunación y también es necesario que expliquen con manzanitas todo el proceso en el que participarán, desde la preparación de la dosis, especificar qué vacuna recibirán, el número de lote y demás información", consideró.

En cuanto a la responsabilidad de la enfermera, Alejandro Macías afirmó que se debe investigar si en su caso particular actúo con dolo o de manera premeditada, y que las autoridades deben elevar la vigilancia durante la campaña de vacunación, a fin de evitar que exista un mercado ilegal de dosis contra el coronavirus. Incluso, mencionó que la indagatoria debe partir de la presunción de inocencia de la trabajadora.