Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos

TECÁMAC, Méx., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, conocido como "Payín", son los hombres que perdieron la vida el sábado pasado cuando un vehículo en el que viajaban explotó en Tecámac, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Detalles confirmados

Según las investigaciones preliminares de la corporación mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar ya los identificó.

Los cuerpos permanecen en resguardo porque los análisis periciales continúan.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, el explosivo se encontraba dentro de la cabina del vehículo y detonó mientras el automóvil se desplazaba a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque.

¿Cómo ocurrió la explosión en Tecámac?

Las autoridades no hallaron indicios de que alguien arrojara o colocara el artefacto desde el exterior.

Los dos hombres, aparentemente, provenían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según los datos preliminares.

Hasta el momento, la fiscalía del Estado de México no ha encontrado relación de las víctimas con delitos locales, aunque se revisan posibles investigaciones federales o de otras entidades.

Los cuerpos no se han entregado a los familiares debido al avance de los dictámenes periciales.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en la que se presentó la explosión de la camioneta en la que viajaban los dos sinaloenses.

El video fue captado por la cámara de otro vehículo que circulaba en la zona donde ocurrió el percance.