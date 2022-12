Expulsión de embajador de Perú, decisión infundada, acusa Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard calificó como "Infundada y reprobable" la decisión del Gobierno de Perú de expulsar al embajador de México en ese país, Pablo Monroy.

"Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", sostuvo Ebrard en su cuenta de Twitter.

La Cancillería de Perú declaró persona non grata a Pablo Monroy por las declaraciones de autoridades de alto nivel del Gobierno de México que se han posicionado por la situación política del país, las cuales han sido consideradas cómo injerencia.

Por tanto, al embajador le dieron un plazo de 72 horas para salir de Perú.