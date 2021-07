Extitular de SE compró arte sin detallar costos

Óleos, grabados, tapetes, antigüedades y esculturas son algunos de los bienes que Ildefonso Guajardo Villarreal reportó poseer en sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses cuando se desempeñó como secretario de Economía (SE) en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no reportó el monto de cada uno de estos bienes.

En una revisión hecha a su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, el diputado federal electo por la vía plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también indicó ser dueño de cinco propiedades, entre departamentos, casas y terrenos, que pagó de contado en los últimos 20 años. En la versión pública de su declaración de mayo de 2018, seis meses antes de finalizar el sexenio, dijo percibir ingresos anuales por 2 millones 447 mil 753 pesos por su cargo como secretario de Estado.

En su última declaración patrimonial, al finalizar la administración de Peña Nieto, Guajardo Villarreal detalló que el 6 de diciembre de 2015 —tres años después de iniciar en el cargo como secretario— adquirió de contado óleos y grabados, sin detallar su costo y cantidad.

El 12 de diciembre de 2009 —cuando fue diputado federal por el tricolor e integrante de la Comisión de Economía de San Lázaro— informó que compró esculturas, sin dar más detalles; pero también indicó que el 10 de octubre de 2000 adquirió tapetes.

Dos años antes, el 10 de octubre de 1998, compró antigüedades, en donde no detalló de qué tipo, dónde las adquirió y el costo que esto tuvo.

El exsecretario de Estado informó en su declaración que era dueño de dos departamentos —uno de 172 y otro de 329 metros cuadrados— adquiridos entre 2005 y 2007, periodo en el que se desempeñó como jefe de la oficina del entonces gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás.

También informó ser dueño de dos casas: una de 2 mil 543 metros cuadrados, adquirida de contado el 12 de mayo de 2004, y otra de 9 mil metros, que compró de contado el 21 de marzo de 2004.

Ildefonso Guajardo indicó que también era dueño de un terrero de 10 mil 55 metros cuadrados que adquirió el 29 de septiembre de 1995.

En el apartado "Inversiones" de su declaración final, fechada el 26 de enero de 2019, Ildefonso Guajardo informó que contaba con dos cuentas bancarias y una cuenta de fondo de inversión. Sin embargo, no informó los montos ni las instituciones bancarias.

"Sólo se incorpora la información reportada de cuentas e inversiones a nombre del declarante y de su cónyuge, en este último caso se omite el monto. No se incluyen las que están a nombre del cónyuge, dependientes económicos o de otros", señala la declaración.

En su declaración patrimonial final, el exsecretario de Economía reportó no tener vehículos a su nombre. Sin embargo, en su declaración patrimonial del año 2013 reportó ser dueño de tres autos, algunos de lujo.

Indicó ser propietario de un automóvil alemán marca BMW modelo SUVX5 2005, adquirido de contado el 30 de septiembre de 2009, y de dos Jeep modelos Grand Cherokee y Grand Cherokee Limited 4x4 comprados entre noviembre de 2000 y el 30 de octubre de 2008.

Aseguró que no contaba con ningún puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que tuviera él, su cónyuge, y otros dependientes económicos en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o consultorías.

"Toda la información fue capturada directamente por el servidor público", detalla la declaración pública.