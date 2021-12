Extranjero se viraliza al llorar tras probar taco con guacamole (VIDEO)

Con lágrimas en los ojos y expresión conmovedora, un extranjero dejó ver la emoción que sintió al probar por primera vez tacos en un puesto de la calle en México.

Mediante un video publicado en la plataforma de TikTok, se observa al hombre, presuntamente proveniente de Alemania, con los ojos llorosos degustar un taco acompañado de guacamole, mientras aprueba el sabor con una sonrisa en el rostro.

En la grabación publicada por la usuaria @alevaca11, quien dice ser novia del hombre extranjero, se escucha cuestionarlo ¿Por qué lloras?, a lo que él responde "La mejor comida que he tenido en mi vida" y continúa degustando su taco mientras aprecia a los taqueros despachar la comida.

El video titulado "Tacos are life" o "Los tacos son vida" cuenta con más de 120 mil "Me gusta" y 2 mil 379 comentarios en los que apoyan la emoción del hombre con comentarios como "lo sabemos hermano.... lo sabemos...", "Quien prueba comida mexicana se enamora", "sabes que los tacos van a estar buenos desde que el plato trae bolsa de plástico" y "Hermano, germano, ya eres mexicano".