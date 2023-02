Fallece Proteo, perro mexicano rescatista en Turquía (VIDEO)

Türkiye’de deprem bölgesinde çalisan Meksika arama kurtarma ekibi Sedena’nin hassas burunlu köpegi Proteo, enkaz altinda kalarak hayatini kaybetti. Kurtarma ekibi Proteo’ya düzenledigi törenle veda etti. pic.twitter.com/IRtT1o7rA1 — Haber (@Haber) February 12, 2023

Esta madrugada de domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó la muerte de Proteo, uno de los 16 caninos que participan en las labores de rescate de las personas atrapadas tras el terremoto que azotó a Turquía la semana pasada.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia lamentó con una esquela la partida del binomio, pero no aclaró las causas de su fallecimiento, que aparentemente ocurrió en el cumplimiento de su labor.

"Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!", expresaron en el mensaje.

Asimismo, en un video en su cuenta de Tik tok, su manejador y los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea de México lamentaron la muerte de su fiel amigo con unas emotivas palabras.

"Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberte traído", dice en el video el soldado Villeda, compañero humano de ‘Proteo’.

"Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver", aseguró con la voz quebrada su compañero humano.