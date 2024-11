Falló coordinación en seguridad por culpa de AMLO, dice Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reveló que la "pausa" que puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador a su relación no fue por "el comentario del Poder Judicial", e insistió que la austeridad republicana puede hacer que la seguridad empeore en el país.

En conferencia de prensa, el embajador Salazar aseveró que se mantuvo comunicación sobre seguridad con López Obrador a quien, dijo, le comunicó "muy bien y muy claramente en todo".

"No vino por el comentario del Poder Judicial y eso muy directamente se lo comuniqué yo al presidente anterior, que había otra manera de hacer una reforma para eliminar la corrupción en el Poder Judicial, eso se comunicó.

"La pausa en los esfuerzos operativos, esfuerzos de inversión de los Estados Unidos y en México comenzó como en febrero de este año, 2024. No entiendo ni el por qué, me parece que parte, lo que pasó también cuando hubo las detenciones de el niño Guzmán (Joaquín Guzmán López), tanto como el de 'El Mayo' que ahí completamente se cerraron las puertas de la parte del gobierno de México, nunca de la parte de los Estados Unidos", declaró.

Admitió que la coordinación entre México y Estados Unidos ha fallado en el último año en materia de seguridad en gran parte porque "el presidente anterior (López Obrador) no quiso recibir apoyo de Estados Unidos".

El embajador señaló que López Obrador cerró la puerta a inversiones por arriba de 22 millones de dólares porque "no quería que esa inversión que llegara a México para ayudar en la seguridad del pueblo mexicano".

"Pausaron, lo pararon, lo retuvieron y todavía está detenido, eso no es buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar como socios", dijo.