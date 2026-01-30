logo pulso
Falso, que Interoceánico registrara fallas en sistema de operación: Semar

Morales Ángeles rechazo un informe de universidad privada sobre reciente accidente

Por El Universal

Enero 30, 2026 02:13 p.m.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que las investigaciones sobre el accidente del Tren Interoceánico continúan en curso y subrayó que el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) es de carácter preliminar, por lo que aún no se han determinado responsabilidades definitivas.

El titular de la Semar rechazó además un informe difundido por una universidad privada, el cual señalaba presuntas fallas graves en el sistema de operación del tren, como la falta de comunicación con la central y la inexistencia de velocímetro, al calificarlo como "falso".

Morales Ángeles explicó que la FGR es la instancia encargada de llevar a cabo los peritajes técnicos y legales del caso, y será esa autoridad la que informe conforme avancen las investigaciones.

"La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas; el reporte que se dio es un reporte preliminar", enfatizó.

Respecto a los señalamientos sobre el entrenamiento y las licencias del personal operativo, el almirante reconoció que, de manera preliminar, se detectó que algunas licencias de responsabilidad se encontraban vencidas, aunque aclaró que se trata de un tema administrativo y no de la causa directa del descarrilamiento.

"Como los carros, como cualquier otro tipo de licencias, la licencia de responsabilidad de usuario puede vencerse. Desde la empresa del ferrocarril se les da apoyo para actualizarla con la agencia ferroviaria", explicó.

No obstante, indicó que se deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existe alguna responsabilidad administrativa y quién era el área encargada de supervisar que el personal contara con su documentación en regla.

Señaló que existe un departamento responsable, particularmente en el área de recursos humanos, que debe verificar permanentemente el estatus de estas licencias.

Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

FGR acusa a conductor y despachador del Tren Interoceánico por homicidio y lesiones culposas

