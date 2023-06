Falta de transparencia puede dinamitar proceso de Morena: Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard advirtió que la falta de transparencia en recursos, así como acarreos e intromisión de gobiernos locales puede dinamitar el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la presidencia.

Durante su recorrido en Tlaxcala, señaló que "lo que dinamita el proceso es que no haya transparencia, que se mienta, los acarreos".

En conferencia de prensa, subrayó que se debe observar el tema de la austeridad, así como evitar los acarreos, uso de recursos públicos y la intromisión de los gobiernos estatales y municipales que puedan afectar la contienda.

Recordó que los aspirantes firmaron un acuerdo del Consejo Nacional de Morena en el que se comprometieron a respetar estas reglas para garantizar un piso parejo.

"Lo que veamos, lo presentaremos al partido para que tome las medidas", sostuvo el excanciller.

El aspirante a la candidatura presidencial también señaló que va a insistir en que haya un debate entre las corcholatas, a fin de que la ciudadanía pueda comparar sus propuestas en temas como salud, seguridad y desarrollo.

"Yo sigo insistiendo en que sería excelente el debate. Por ejemplo, ¿qué pensamos sobre Tlaxcala? ¿Qué proponemos sobre Tlaxcala?", expuso.

Manifestó que los recorridos tienen como objetivo dialogar con la gente, porque "queremos contribuir a la definición del plan de gobierno que Morena va a elaborar para 2024-2030".

Confió en que la comisión integrada por el partido para redactar el Plan de Nación del siguiente sexenio pueda invitar a las "corcholatas" a una reunión para que sus ideas sean consideradas en este documento.

Respecto al proceso de la alianza Va por México, señaló que la apuesta de la oposición se ha enfocado en el "fracaso" de Morena, pero no ha resultado.

"Ahora que andan que si Xóchitl (Gálvez), se bajó Lilly (Téllez) y no sé qué. La gran apuesta de ellos era el fracaso de la Cuarta Transformación. Y el triunfo que se está teniendo, los resultados, es por eso que el pueblo apoya a Morena", sostuvo.

Respecto al tema de seguridad, Marcelo Ebrard enfatizó la importancia de aumentar la presencia de la Guardia Nacional en Tlaxcala.

"Hay que dotar de tecnología a la Guardia Nacional para ese objetivo y se tiene que aumentar la presencia de la Guardia Nacional en todos los perímetros. Parece que es una preocupación primordial aquí", apuntó.

Recordó que resultado de encuentros previos en la entidad, se propusieron varias iniciativas en materia de infraestructura, como la construcción de una central regional de autobuses en la ciudad de Apizaco.

Además, respaldó la propuesta de modernizar y ampliar la carretera Santa Ana-Chiautempan-Puebla, para transporte de carga y la construcción del Libramiento Norte en la ciudad de Tlaxcala.

El aspirante también expresó la necesidad de hacer infraestructura para el manejo integral de residuos: planta de selección y transferencia y rellenos sanitarios en los municipios de Nanacamilpa, Tetla, Panotla y Huamantla.